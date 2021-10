von Lucia van Kreuningen

Es war etwas von wehmütiger Stimmung zu spüren im Mariensaal in Degernau. Grund dafür war die Auflösung der Frauengemeinschaft. Bei einer letzten Versammlung galt es für die verbliebenen acht aktiven Mitglieder, Abschied zu nehmen und den Verein aufzulösen. „Es war schön, mit Euch zusammenzuarbeiten, aber einmal ist es zu Ende“, sagte die Vorsitzende Rosemarie Stoll. Sie blickte zurück in die Gründerjahre und auf die vielen Arbeitseinsätze, die sie und ihre Mitstreiterinnen während des Kirchenjahres geleistet haben.

Ein letztes Bild von den verbliebenen aktiven Mitgliedern des Frauenvereins Degernau wurde bei der Auflösungssitzung gemacht. | Bild: Lucia van Kreuningen

Vor drei Jahren hatten die Frauen ihr 30-jähriges Bestehen gefeiert und sich zuversichtlich gezeigt, von Auflösung war noch keine Rede. Inzwischen hat sich gezeigt, so die Vorsitzende, dass in den Reihen der jüngeren Generationen keine Nachfolger für die Arbeitseinsätze zu finden sind und so wurde der Entschluss gefasst, den katholischen Frauenverein Degernau zum Jahresende aufzulösen. Die Frage, wer denn dann diese Arbeiten übernehmen wird, ließ die Vorsitzende unbeantwortet.

Fest steht, dass es ab 31. Dezember nach 33 Vereinsjahren keinen Frauenverein in Degernau mehr geben wird. Damit das Ganze rechtlich und Statutengemäß abläuft, waren die Referentin für Frauenpastoral der Erzdiözese Freiburg, Erzbischöfliches Seelsorgeamt, Gabriele Trapp, und die KFD-Dekanatsvorsitzende Birgit Widmer gekommen. Gabriele Trapp führte das Protokoll, ließ jedoch für Einzelmitglieder eine Hintertür offen. Sie sagte, dass auch Einzelpersonen als Mitglieder einer Frauengemeinschaft mitwirken können, ohne Verein im Hintergrund. Lediglich eine Anmeldung mit einem Mitgliedsbeitrag von 14 Euro wäre notwendig. Die entsprechenden Informationen würden an das Mitglied direkt gehen.

Gabriele Trapp nahm das Auflösungsprotokoll mit nach Freiburg und der Rest in der Kasse soll für ein gemeinsames Essen mit den Ehemännern verwendet werden. Pfarrer i.R. Hans Jürgen Allgaier, Gründervater des Vereins, hatte den passenden Spruch dazu: „Das haben sich die Männer wohl auch verdient.“