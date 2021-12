von Yvonne Würth

Um das Brauchtum der Fasnacht 2022 mitgestalten zu können, plant die Guggenmusik Kohlrütti Chlöpfer Horheim alternative Aktionen, die in der Pandemie möglich sind, schreibt der Vorsitzende Robin Ebner in einer Pressemitteilung. Das nächste Party „Rüttis Rambazamba“ soll demnach am 13. und 14. Januar 2023 stattfinden, aktuell laufen die Proben im 14-tägigen Rhythmus unter der 2G-Plus-Regel in der Wutachhalle Horheim mit Abstand und Lüftungsanlage. „Eventuell gibt es eine Veranstaltung mit Gästen im Frühjahr, sobald eine Rückkehr zur Basisstufe absehbar ist“, erläutert der Vorsitzende Robin Ebner.

Verein und Mitglieder Die Guggenmusik Kohlrütti-Chlöpfer Horre besteht aus 54 aktiven Mitgliedern. Für Interessierte ist jetzt ein guter Zeitpunkt, dem Verein beizutreten, es gibt ein neues Kostüm. Eine Passivmitgliedschaft oder eine Werbefläche auf dem vereinseigenen Fahrzeuganhänger sind ebenfalls möglich. Infos gibt es per E-Mail (info@guggenmusik-horheim.de) oder im Internet ( www.facebook.com/guggenmusikHorheim oder www.instagram.com/ruettishorre ).

Im November hatte die Hauptversammlung im Rahmen des Probewochenendes in der Wutachhalle stattgefunden. Die Versammlung war aufgrund der Pandemie vom März in den Herbst verschoben worden. Für die Guggenmusik hatte Familie Baumgartner vom Gasthaus „Zur Post“ in Horheim noch einmal die Türen geöffnet, obwohl sie bereits im Ruhestand ist. Mit einem Ständchen auf der Terrasse hat die Guggenmusik ihr für die jahrelange Gastfreundschaft gedankt und Abschied genommen.

Der Vorstand der Kohlrütti Chlöpfer Horheim (von links): Kassierer Sebastian Schlegel (neu), Vorsitzender Festbetrieb Florian Bury, Beisitzer Simon Kaiser (neu), Vorsitzender Öffentlichkeit Robin Ebner, zweiter Dirigent Simon Süß, Schriftführerin Lena Illig, musikalischer Leiter Jens Kaiser, Beisitzer Christian Schlegel und Vorsitzender Innere Angelegenheiten Johannes Kottkamp. | Bild: Verein

Wahlen und Ehrungen: Bei den Wahlen gab es einige Änderungen. Vorsitzender Inneres Johannes Kottkamp, Vorsitzender Festbetrieb Florian Bury, Kassierer Sebastian Schlegel, neu für Patrick Meßmer, zweiter Dirigent Simon Süß und Beisitzer Simon Kaiser, neu für Claudia Weißenberger. Als erstes Mitglied wurde Corinna Schilling für 25-jährige Vereinstreue geehrt. Durch den Abschied vom Gasthaus „Zur Post“ und den Austritt von „Vereinsmama“ Corinna Schilling wurde die Hauptversammlung überaus emotional. Seit elf Jahren dabei sind Dennis Dackau und Benjamin Strieberg, sie wurden für diese närrische Zahl mit Urkunde und Orden geehrt.

Rückblick: Während der Pandemie mussten die Veranstaltungen abgesagt werden, was ein Minus in der Vereinskasse ergab. „Es wurden keine Kosten gescheut, um während der ‚Digitalen Fasnacht' den Mitgliedern ein bisschen Guggenmusikgemeinschaft nach Hause zu bringen. Das Survivalpack mit Weihnachtskarte zum Ende der Adventszeit und die Online-Bierverkostung mit Konstantin Ziller von der Brauerei ‚Brauschopf' in Ühlingen, welcher selbst früher Mitglied der Guggenmusik war, wurden aus der Vereinskasse gestemmt", schreibt Robin Ebner.

Für die Rütti-Runde mit vergnüglichen Momenten an der frischen Luft haben die Kohlrütti-Chlöpfer Horheim im zweiten Pandemie-Sommer eingeladen. Per Actionbound-App konnte jeder coronakonform daran teilnehmen. Von links: Maximilian Müller, Vorsitzender Robin Ebner und Vorsitzender Johannes Kottkamp. | Bild: Verein

Während der Fasnachts-Hochsaison wurde jedes Wochenende intern ein Video präsentiert, das die einzelnen Register erstellt hatten. Zum Gewinner wurde das Sousaphon-Register gekürt, das mit einer Busfahrt der besonderen Art für viele Lacher gesorgt hatte. Dirigent Jens Kaiser hatte das Hygienekonzept erarbeitet und ständig angepasst, er dankte der Gemeinde Wutöschingen für die hervorragende Zusammenarbeit. Den Mitgliedern versprach er, dass sich auch unter Einschränkungen eine Fasnacht 2022 lohnen werde.

Renovierung Bürgersaal: Über einen optimierten Lagerraum im Probelokal und Bürgersaal im Brünnleweg, einen neuen Bodenbelag im Saal und eine neue Belüftungsanlage freuen sich die Mitglieder, informierte der Vorsitzende Robin Ebner. Die Gemeinde Wutöschingen hatte die Mittel bereitgestellt. Da in den Räumen immer wieder Schimmelbildung an den Innenseiten der Außenwände festgestellt wurde, entschied der Gemeinderat im August 2020, zwei Lüfter im Bürgersaal und einen Lüfter im Nebenraum mit Entlüftung nach außen einzubauen.

Die Kernlochbohrungen nahmen die Mitarbeiter des Gemeindewerkhofs vor, für den Einbau der Lüfter mit Wärmerückgewinnung und Feuchtesensor hat die Firma Albrecht aus Wutöschingen ein Angebot mit 4396 Euro abgegeben, der Arbeitsvergabe hatte der Gemeinderat einstimmig zugestimmt. Kleinere Arbeiten wurden während der Pandemie von einigen fleißigen Mitgliedern im Rahmen der jeweils erlaubten Personenzahl außerhalb der Lockdown-Zeiten fertiggestellt.