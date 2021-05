von Yvonne Würth

Die Guggenmusik Kohlrütti-Chlöpfer aus Horheim plant eine corona-konforme Schnitzeljagd und öffnet diese auch für nicht-närrische Interessierte. Hier gilt es, auf einer Strecke von 15 Kilometern rund um die Gemeinde Wutöschingen 19 Orte zu finden, 14 Quiz-Fragen zu lösen sowie drei Aufgaben, sich 18 Informationen zu merken und bei einer Umfrage teilzunehmen. Start und Ende ist der Parkplatz bei der Wutachhalle.

Wutöschingen Unter dem Titel Actionbound gibt es eine besondere Schnitzeljagd in Wutöschingen Das könnte Sie auch interessieren

Auch während der Pandemie sind die Guggenmusiker aus Horheim nicht untätig. Neben einzelnen Online-Terminen für Musik und Gemeinschaft steht das neue Kostüm an, das aktuell vom Kostüm-Komitee geplant wird. Die Hauptversammlung wurde verschoben, für die bereits zum zweiten Mal ausgefallene Maiwanderung wurden nun neue Möglichkeiten gefunden. Der Vorsitzende Robin Ebner erläuterte auf Nachfrage dieser Zeitung: „Da es etwas sein sollte, was mit dem Verein zu tun hat und man dafür nicht zu Hause am digitalen Endgerät sitzen sollte, wurden einige Optionen von der klassischen Schnitzeljagd bis hin zu Geo-Caching diskutiert.“

Wutöschingen Narren achten auf Corona-Vorschriften: So geht Fasnacht in Wutöschingen auch in Pandemie-Zeiten Das könnte Sie auch interessieren

Mit der App Actionbound gibt es zahlreiche Möglichkeiten, die der Verein gerne ausprobieren wollte: „Die Planung der Route und Ausarbeitung der Stationen und Aufgaben verlief hauptsächlich in abendlichen Online-Meetings. Mehrere Vor-Ort-Begehungen durch ein bis zwei Personen waren allerdings trotzdem nötig.“ Intern hatte der Verein die „Rüttis-Runde“ an Christi Himmelfahrt ausprobiert. „Da auch für dieses Projekt die Unterstützung durch die Gemeinde und befreundete Vereine bei der Gestaltung von manchen Stationen gegeben war, wollten wir den Interessierten aus der Umgebung die Möglichkeit geben, spielerisch für alle Altersgruppen etwas über unsere Vereinsgeschichte zu lernen und einige Örtlichkeiten, die damit verbunden sind“, sagt Ebner.

Die Strecke

Die „Rüttis-Runde“ umfasst 15 Kilometer Wegstrecke, was einer Laufzeit von etwa fünf Stunden entspricht. Start- und Endpunkt ist der Parkplatz der Wutachhalle Horheim. Benötigt werden gutes Schuhwerk, Neugier und ein Kugelschreiber. Außerdem wird ein voller Akku für alle teilnehmenden Smartphones empfohlen. Auf der Strecke in und um die Gemeinde Wutöschingen sind 14 Quiz-Fragen zu lösen sowie drei Aufgaben, 19 Orte zu finden, 18 Informationen aufzunehmen und bei einer Umfrage teilzunehmen. Von allen Teilnehmern wird vorausgesetzt, dass die aktuell geltenden Bestimmungen während der Pandemie eingehalten werden.

Der Verein Die Guggenmusik Kohlrütti-Chlöpfer mit ihren 54 Aktiven freut sich über neue Mitglieder. Infos finden Sie hier . Kontakt per E-Mail: vorstand@guggenmusik-horheim.de

Die abenteuerliche Wandertour ist ab sofort bis Mitte Juni verfügbar. Es besteht die Möglichkeit, an jedem beliebigen Punkt wieder einzusteigen nach einer Pause, so können die 15 Kilometer auf mehrere Tage verteilt werden. Über die App Actionbound ist die Rütti-Tour zu finden.