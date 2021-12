von Yvonne Würth

Den Haushaltsplanentwurf der Gemeinde Eggingen 2022 hat Rechnungsamtsleiterin Renate Baumgartner in der jüngsten Gemeinderatssitzung vorgestellt. Das umfangreiche Zahlenwerk soll im Januar beschlossen werden. Jeweils im Vergleich zu den Zahlen des Vorjahres erläuterte Rechnungsamtsleiterin Renate Baumgartner den Gemeinderäten die einzelnen Posten ausführlich.

Eggingens Rechnungsamtsleiterin Renate Baumgartner stellte mit dem Haushaltsplanentwurf 2022 ein umfangreiches Zahlenwerk vor. | Bild: Yvonne Würth

Der Ergebnishaushalt weist ein negatives Ergebnis von rund 178.000 Euro aus. Gegenüber dem Vorjahresplan fällt das Minus damit um nahezu 100.000 Euro geringer aus. Es gebe ein sattes Plus an Schlüsselzuweisungen, weil bei der Investitionspauschale nach dem Haushaltserlass 87 Euro pro Einwohner zu erwarten sind. Im Vorjahr waren es nur 78 Euro. Außerdem wurde 2021 die sogenannte Flächenkomponente bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen eingeführt. Davon profitieren Gemeinden, die im Verhältnis zu ihrer Einwohnerzahl über eine große Gemeindefläche verfügen. Dies kommt auch der Gemeinde Eggingen zugute. Unverständlich war für manchen Gemeinderat allerdings, dass Verwahrzinsen auf den Banken gezahlt werden müssen.

Die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität Der Bestand zum Jahresbeginn 2021 mit 1.306.713 Euro ergibt abzüglich der veranschlagten Änderung 2021 von -737.301 Euro einen voraussichtlichen Bestand zum Jahresende 2021 in Höhe von 569.412 Euro. Zusammen mit den veranschlagten Änderungen 2022 in Höhe von 802.712 Euro ergibt es einen voraussichtlichen Bestand zum Jahresende 2022 in Höhe von 1.372.124 Euro.

Bei den geplanten Investitionen sind mit Ausnahme des Feuerwehrfahrzeugs nur kleinere Anschaffungen vorgesehen. Die Pro-Kopf-Verschuldung verringert sich von 321,95 Euro auf 230,92 Euro. „Wir liegen gut unterm Landesdurchschnitt mit der Pro-Kopf-Verschuldung“, freut sich Rechnungsamtsleiterin Renate Baumgartner.

Anschaffung des Feuerwehr-Gerätewagens: Im Bereich Brandschutz steht die Neuanschaffung des Gerätewagen Logistik GW-L2 an, das mit 260.000 Euro wesentlich günstiger ausfällt als ursprünglich geplant: „Letztes Jahr lag es bei 360.000 Euro, die Feuerwehr hat noch einmal durchgeschaut und einige Sachen streichen können. Es wurden Angebote angefordert, gemäß dem Rat des Kreisbrandmeisters Rotzinger soll es die nächsten Jahre separat bestückt werden“, erklärte Bürgermeister Karlheinz Gantert.

Der Schuldenstand Der Schuldenstand in Eggingen liegt zum Jahresbeginn 2022 bei 436.636 Euro. Es wird eine ordentliche Tilgung in Höhe von 28.828 im Jahr 2022 vorgenommen, damit gibt es einen Stand zum Jahresende 2022 in Höhe von 407.808 Euro, das entsprich einer Pro-Kopf-Verschuldung von 230,92 Euro bei 1766 Einwohnern.

Auf die Fragen der Gemeinderäte nach einer Kostendeckelung und den Zuschüssen antwortete Rechnungsamtsleiterin Renate Baumgartner, dass es keine Sicherheit gibt über die Höhe der Zahlungen des Ausgleichsstocks. „Wenn es abgelehnt wird, müssen wir den Karren beschaffen ohne Ausgleichsstock“, gab Feuerwehrkommandant Martin Büche zu Bedenken. Es bestehen zwei bis drei Jahre Wartezeit nach der Bestellung. „Wir stellen den Antrag, ich kann es nicht noch einmal verzögern, wir brauchen eine gewisse Grundausstattung“, erklärte auch Bürgermeister Karlheinz Gantert. Neben dem Gerätewagen sollen außerdem für den Brandschutz eine Feuerwehr-Verwaltungssoftware, vier Atemschutzgeräte, ein Hebekissensatz und ein Pressluftkompressor sowie neu ein Schlaucheinbindesystem und ein Laptop angeschafft werden.

Anschaffungen für Schule, Kindergarten, Rathaus und Abwasserbeseitigung: Zu den weiteren Anschaffungen gehören ein zusätzliches Lehrer-Surface sowie ein PC oder Laptop für die Schulverwaltung, aktuell nutzen Rektorin und Sekretärin den gleichen Computer, was mit dem gestiegenen Aufwand nicht mehr praktikabel sei. Ob Sanierung oder neuer Boden in den Klassenzimmern, hier baten die Räte um eine Vergleichsmöglichkeit. Außerdem werden Gelder für Kabelarbeiten und Schülergeräte eingestellt. Der Bewegungsraum soll aufgrund des doppelten Schülerjahrgangs die nächsten vier Jahre intensiv genutzt werden, hier sollen LED-Lampen die aktuelle Beleuchtung ersetzen. Im Kindergarten sind die beiden äußeren Räume ohne Telefon und Internet, außerdem sollen kleinere Anschaffungen wie Hochschrank, Dreiräder, Hochstuhl und Aktenvernichter im Kindergarten getätigt werden.

Kleinere Anschaffungen für Grundschule, Kindergarten und Rathausverwaltung wurden den Gemeinderäten bei der Vorstellung des Haushaltsplanentwurfs 2022 erläutert. Im Bild ist die Grundschule Eggingen mit dem Gemeinschaftsbild (oben) zu sehen, das die Kinder für die Egginger Kunsttage im April 2019 angefertigt hatten. | Bild: Yvonne Würth

Neben einer Frankiermaschine sollen Gelder eingestellt werden, um das Kabelgewirr im Serverraum des Rathauses zu beseitigen. Außerdem soll es einen Laptop für die beiden Bauhof-Mitarbeiter geben. Zwei Tage lang soll eine Firma beauftragt werden, zwölf Schachtdeckel auszutauschen, wie dies in Wutöschingen regelmäßig geschieht.

Förderung des Sports: Eine Diskussion gab es angesichts des Wunsches des Sportvereins nach einem Mähroboter für 20.000 Euro. Zusätzlich zu Zuschuss und Sponsorengeldern sollen von der Gemeinde noch 14.000 Euro dazukommen, dies hält Bürgermeister Karlheinz Gantert für überzogen und schlägt 7000 Euro vor.

Für den Betrieb des Badesees Eggingen soll 2022 der von langer Hand geplante Badesee-Verein gegründet werden. Dies wurde für den Haushaltsentwurf berücksichtigt. | Bild: Yvonne Würth

2015 wurde ein Rasentraktor für 21.000 Euro bewilligt: „Ich tue mich da schwer, nach Kunstrasen und Werbetafel, die nur zu 20 Prozent gefüllt ist“, erläuterte Gemeinderat Christian Schmutz. Auch Gemeinderat Jürgen Fischer stimmte ihm darin zu: „Was ist der Grund für einen Mähroboter, wenn der Rasentraktor funktioniert?“ Die Räte einigten sich darauf, dass Vertreter des Sportvereins in der nächsten Sitzung ihr Anliegen vortragen sollen, bevor sie über die Höhe des Zuschusses entscheiden.