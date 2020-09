von Yvonne Würth

In der Gemeinderatssitzung in Eggingen haben zehn empörte Anwohner ihren Unmut über Lärm und Müll auf dem Spielplatz beim Mauchenbach kundgetan.

Nach der anfänglichen Unruhe, in der mehrere Bürger gleichzeitig dem Gemeinderat ihren Ärger vorbringen wollten und Bürgermeister Karlheinz Gantert die Gesprächsführung wieder übernommen hatte, wurden in ruhigerem Ton die einzelnen Punkte erläutert und Lösungen gesucht. Dass im Anschluss an diesen Tagesordnungspunkt diese Bürger bis auf drei den Raum verlassen hatten, ohne die weiteren Tagesordnungspunkte abzuwarten, befremdete die Räte: „So groß ist das Interesse des Bürgers. Er sieht nur, was weh tut“, äußerte sich Gemeinderat Holger Kostenbader. Lösungsansätze für alle Generationen: Die Nutzung der Skateranlage erzeugt Lärm, durch die Lage im Talkessel strahlt dieser Lärm verstärkt in den Finkenweg und die Gartenstraße. Weiterer Lärm durch Lautsprecher zu Tag- und Nachtstunden sowie Müll sorgen für reichlich Unmut bei den Bürgern. Präventiv sollen Schilder mit Regeln, weitere Müllbehälter sowie Infogespräche durch die Gemeinderäte Holger Kostenbader und Angela Rohr das Problem angehen. Allerdings geschieht dies erst, wenn die Anlage abgenommen wurde. Wie die Geräusche der Skateranlage weiter gedämpft werden können, wird noch geprüft. Bei nächtlicher Ruhestörung helfe nur, die Polizei direkt zu alarmieren beziehungsweise die Störer anzuzeigen.

Nach den Beschwerden gab es ein Umdenken, so waren sich die Anwesenden einig, dass es nicht zielführend sei, die Kinder und Jugendlichen auf den Sportplatz am Dorfrand abzuschieben. „Die Jüngsten unserer Gesellschaft haben die größten Einschränkungen während Corona gehabt“, nahm Kostenbader sie in Schutz. Auch Gemeinderätin Angela Rohr machte sich stark für die Jugend: „Mich störts nicht, wenn die Kinder laut spielen. Ihr habt alle Kinder und Enkel, da finde ich es schade, wenn nur gemeckert wird.“ Herbert Streuff erklärte sich sogar bereit, eine Stunde wöchentlich die Kinder zu trainieren, sobald der noch geschlossene Bolzplatz wieder frei gegeben wird.