Die Bürgermeister(in)wahl stand bei der Frauenfasnacht in Wutöschingen auf dem Programm. Die Fröhlich Frommen Frauen, kurz FFF, hatten am Dienstag in die Unterkirche Wutöschingen geladen und dabei einen Höhepunkt nach dem nächsten auf die Bühne gebracht und die vielen Besucherinnen mehr als begeistert.

„Schon am Eingang wurden alle gut fasnächtlich behüteten Frauen mit einem Button „we vote for FFF-Partei“ ausgestattet“, informieren Annette Maier-Rösch und Birgit Schulmeister.

Die Bürgermeisterwahl am 20. April und der damit verbundene Abschied von Bürgermeister Georg Eble wurde von den fröhlichen Frauen gerne aufgegriffen. Eröffnet hatten die Frauen den Abend mit dem Einzugslied und -tanz aus der Muppet Show.

Frauen feiern wieder ausgelassen

„Schon der erste Beitrag zweier alter Damen, die in ihrer Unterhaltung nicht weiter hinauskamen, als sich über ihren tollen Hut zu unterhalten, ließ den Saal kochen. Und dann ging es Schlag auf Schlag“, freute sich Birgit Schulmeister. Die Frauen sangen lautstark „Endlich hän mir wieder Fasnacht, des Lebe vo üs Fraue, jo des isch und bleibt famos.“

Durch den Abend führten zwei Liebesengel, die von Amor gesendet wurden, denn zeitgleich mit dem Frauenfasnachts-Dienstag war auch Valentinstag. Dass die Frauen anstatt bei ihren Männern an der Frauenfasnacht waren, verwunderte diese sehr, natürlich waren sie im Liebesauftrag unterwegs.

Wie anstrengend das Leben des Bürgermeisters ist, erfuhren die Frauen bei einem Sketch – dabei durften fünf Frauen aus dem Publikum spontan ihr schauspielerisches Talent und Improvisationsgeschick unter Beweis stellen. Dafür gab es Lach- und Beifallsstürme von den Anwesenden.

Jetzt muss eine Frau Bürgermeisterin werden

Dennoch war allen klar, dass auch wenn Georg Eble ein toller Bürgermeister ist, jetzt doch eine Frau her müsse. Dies wurde lautstark unterstrichen durch das Lied „Georg geht“ auf die Melodie von „Ti Amo“.

Im Finale wurde mit Marina Bluhm die Kandidatin der neu gegründeten FFF-Partei gekrönt. „Natürlich ist die Kandidatin für die Bürgermeisterwahl nicht echt – damit keine Gerüchte entstehen“, erläutert Annette Maier-Rösch mit einem Augenzwinkern.

Mit dem Lied „God save the Queen“ erhob sich der Saal und feierte die neue Queen der FFF Marina Bluhm mit Umhang, Krone, Zepter und Froschkugel.

Und wie war der Schmutzige Dunschdig in Wutöschingen? Auch hier spielt Bürgermeister Georg Eble eine wichtige Rolle.

Schmutziger Dunnschtig oder dritter Faissen:

Hochrhein/Südschwarzwald Jetzt haben die Narren die Macht! So bunt, laut und schön ist der schmutzige Dunnschdig 2023 Das könnte Sie auch interessieren