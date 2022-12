von Yvonne Würth

Die Judo-Vereine am Hochrhein haben in der Corona-Pandemie einige Mitglieder verloren. In dieser Zeit haben sich aber auch neue Chancen ergeben. Wie für das Judo-Zentrum Wutöschingen, das in der Corona-Zeit die Zusammenarbeit mit anderen Vereinen verstärkt hat. So haben sich Freundschaftstrainings (Randori) mit Vereinen aus Tiengen, Lottstetten und Bonndorf entwickelt, die regelmäßig an unterschiedlichen Orten stattfinden.

In der Alemannenhalle Wutöschingen läuft der Trainingsbetrieb seit der Aufhebung der Corona-Beschränkungen im April wieder auf Hochtouren. Das Judo-Zentrum Wutöschingen trainiert mittwochs im kleineren der zwei abgetrennten Bereiche, nebenan sind die Gymnastikfrauen aktiv, danach trainieren die Alten Herren.

„Aktuell haben wir zum zweiten Mal den Bonndorfer Judo-Verein zu Gast“, erläutert der Vorsitzende Dirk Büche. Da die Stadthalle Bonndorf für die Judoka zweimal hintereinander nicht zur Verfügung stand, nahmen diese gerne die Einladung an, gemeinsam mit den Wutöschingern zu trainieren.

„Zweimal plus zwei Wochen Herbstferien, das ist zu viel für die Kinder, die erst mit dem Training angefangen haben“, erläutert Trainer Tobias Schwanemann vom TUS Bonndorf. Gemeinsam mit dem Co-Trainer Benjamin Bader und einigen Kindern und Jugendlichen nutzte er die Gelegenheit, Training mit dem Kennenlernen zu verbinden. „Einfach nur, dass man mal einen Tapetenwechsel hat.“

Über das gemeinsame Training in der Alemannenhalle Wutöschingen freuten sich der Vorsitzende und Trainer Dirk Büche (von links), Co-Trainer Clemens Schulmeister (beide Judo-Zentrum Wutöschingen) sowie die Trainer Tobias Schwanemann und Benjamin Bader (Judo-Abteilung des TuS Bonndorf). | Bild: Yvonne Würth

Bonndorf gehört zum Schwarzwald-Baar-Kreis, Wutöschingen zum Hochrhein, deshalb sind gemeinsame offizielle Turniere ausgeschlossen. Da die Fahrt aber nur 20 Minuten dauert und damit wesentlich kürzer als Donaueschingen beziehungsweise Lörrach oder Konstanz zu den eigenen Partnervereinen ist, biete sich eine Trainingspartnerschaft zwischen Wutöschingen und Bonndorf durch aus an. „Es war eine Abwechslung und hat vielen gut getan, für uns ist es auch gut gewesen“, bilanziert Tobias Schwanemann.

„Wutöschingen ist sehr offen, vielen Dank an die Gemeinde“, sagt Dirk Büche. Er schlug für 2023 ein gemeinsames Randori mit Bonndorf vor: „Da kann man sich regional helfen“, erklärt er. Denkbar sei ein gemeinsames Aufwärmen, ein Technik-Training und ein Randori oder gemeinsam neue Techniken auszuprobieren.

„Man ist ja eine große Familie, und man will sich auch mal gegenseitig unterstützen. Man wird überall mit offenen Armen empfangen beim Training und man lernt überall Neues dazu, und das ist das Schöne am Judo. Man kann so viel dazulernen, aber man muss offen sein“, freute sich Tobias Schwanemann über das Angebot.

Dennoch soll auch das Kämpfen nicht zur kurz kommen und die Gewöhnung an die Wettkämpfe. Wie Co-Trainer Benjamin Bader festgestellt hat, freuen sich die Kinder in der letzten Viertelstunde des Trainings sehr darauf, ihr Können unter Beweis zu stellen: „Sich auch einfach mal auszupowern.“

Wie fällt der Rückblick aus?

„Die Meisterschaften laufen noch immer nicht, oder sie wären auf höherer Ebene, man müsste in ganz Baden-Württemberg unterwegs sein“, erklärt Dirk Büche. Das sei einerseits zu weit, andererseits haben die jungen Sportler in den vergangenen beiden Jahren keine Wettkampferfahrung sammeln können.

Um wieder mehr trainieren zu können, lud der Verein bereits im Mai die Judo-Vereine aus Lottstetten und Tiengen zum Randori nach Wutöschingen ein. Im Oktober waren im Gegenzug die Judoka aus Wutöschingen und Albbruck nach Tiengen eingeladen worden. Beim Randori konnten sich im Dreiminuten-Takt nach dem gemeinsamen Aufwärmtraining die Partner begegnen, jeder gegen jeden.

Das richtige Fallen gehört zu den Trainings-Grundlagen beim Judo-Zentrum Wutöschingen. | Bild: Yvonne Würth

Das Randori habe laut Büche noch einen weiteren entscheidenden Vorteil: Während bei den Wettkämpfen lange Wartezeiten zwischen den einzelnen Kämpfen liegen, können die Judokas bei den Randoris die ganze Zeit etwas machen – über alle Altersklassen hinweg.

Im östlichen Landkreis sei eher der Jugendbereich vertreten, weniger die Erwachsenen. „Wir in Wutöschingen haben es gut, wir haben auch einige ältere Jugendliche, die wir auch halten können, indem wir über Trainer-Assistenz weitergehen. Sie geben schon sehr eigenständig ein Training, es ist toll, dass wir sie haben.“