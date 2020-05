von Yvonne Würth

Neben den beiden bereits bestehenden Angeboten Livestream-Gottesdienst und täglich offenes Anbetungszentrum Stühlingen mit Gebetsstationen gibt es ab Mittwoch, 13. Mai, ein weiteres Angebot in der evangelischen Kirchengemeinde Wutachtal während der Corona-Pandemie.

Rückfragen, Austausch und Gespräch: An drei aufeinanderfolgenden Mittwochabenden, ab 13. Mai um 19.30 Uhr, lädt Pfarrer David Brunner jeweils 90 Minuten lang ein, sich den F.A.Q., also den häufig gestellten Fragen des Glaubens zu widmen. Der Anglizismus F.A.Q, Frequently Asked Questions, ist eine Zusammenstellung von oft gestellten Fragen und den dazugehörigen Antworten zu einem Thema. Bekannt geworden sind FAQ in der Informationstechnik. Im Internet entlastet zum Beispiel die FAQ-Sammlung die Foren und wird mittlerweile in vielen Bereichen genutzt, um Grundlagen zu erläutern.

Kontakt Die evangelische Kirchengemeinde Wutachtal im Internet: www.wutachblick.de, Ansprechpartner sind Pfarrer David Brunner, Telefon 07744/407, E-Mail: david.brunner@wutachblick.de, Diakon Marc Hönes, Telefon 0152/01 76 09 30, E-Mail: marc.hoenes@wutachblick.de, Jugendpastor André Reich, Telefon 0176/47 39 72 27,E-Mail: andre.reich@wutachblick.de.

Die neue dreiteilige Reihe ist für alle Interessierten offen und behandelt jeweils einen Aspekt des Glaubens näher. Den Start macht das Thema „Jesus – Wieso dreht sich alles um ihn?“, es folgt die Glaubwürdigkeit der Bibel und schließt mit der Frage „Glaube – Wie kann ich ihn leben?“ Anmeldungen sind möglich per E-Mail (david.brunner@wutachblick.de), weitere Informationen gibt es im Internet (www.wutachblick.de/corona).

Angebote für Kinder, Jugendliche und Erwachsene: Die drei Hauptamtlichen der evangelischen Kirchengemeinde Wutachtal, Pfarrer David Brunner, Diakon Marc Hönes und Jugendpastor André Reich, laden zu vielfältigen Angeboten während der Kontaktbeschränkungen der Corona-Pandemie ein. Diese sind adressatenorientiert eingeteilt für Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Marc Hönes regte bereits zum Hirtenfiguren Backen an, als Herausforderung lockte eine Playmobil-Figur, die es zu gewinnen gab. Auch der Kinderclub „Weltraumschafe“ traf sich im Internet über das Videokonferenz-Tool „Jitsi“.

Stühlingen Ab zehnten Mai sind öffentliche Gottesdienste wieder erlaubt. Doch die evangelische Kirchengemeinde Wutach verzichtet darauf Das könnte Sie auch interessieren

André Reich nimmt die Jugend gerne in die WhatsApp-Gruppe auf und hält sie über Instagram über die X4-Jugendkirche auf dem Laufenden. Für die Erwachsenen gibt es die ultimative „Das wollte ich schon immer machen“-Liste für diejenigen, die in der Corona-Krise mehr Zeit zu Hause haben. Auch an Geschenkideen für die „Alltagshelden“ wurde gedacht, um sie in ihrem unermüdlichen Einsatz zu unterstützen. Kleine Schmankerl wie das Dosentelefon oder online-Spielideen ergänzen das breit gefächerte Angebot.