von Lucia van Kreuningen

Die vierte Welle der Corona-Pandemie hat auch in diesem Jahr die Gläubigen in Eggingen nicht davon abgehalten, der Pfarrkirche St. Gallus an Heiligabend einen Besuch abzustatten und sich dort auf ein besinnliches Weihnachtsfest einzustimmen. Bereits zum zweiten Mal fand dieser Gottesdienst im Freien statt.

In der Pfarrkirche war außer dem Gemeindeteam, Pfarrer i. R. Hans Jürgen Allgaier und Mesner Bernhard Wiesmann niemand, der Wortgottesdienst fand auf der Kirchentreppe statt. Dazu hatten sich viele Gläubige mit Sicherheitsabstand auf der Anlage vor der Kirche eingefunden. Der Musikverein spielte vor der Nachbargarage weihnachtliche Weisen, passend zu den Beiträgen wie der Geschichte des kleinen Tims, die Christel Hotz dabei hatte oder die Weihnachtsgeschichte der Tiere, an die Hans Jürgen Allgaier erinnerte. Fürbitten und die Lesung übernahmen Petra Hotz und Claudia Hinnenberger. Einen kleinen Wermutstropfen gab es durch den Verkehr auf der Mettinger und Bonndorfer Straße.

Wenn auch unsere Vorfahren beim Bau der Pfarrkirche St. Gallus in den Jahren 1854 bis 1856 sicher nicht an Pandemien gedacht haben, so haben sie uns doch für die Pfarrkirche einen schönen Platz geschaffen, an dem auch Kreativität erlebt werden kann. Die Gläubigen hatten jedenfalls die Möglichkeit, sich besinnlich auf den Weihnachtsabend und auch die Weihnachtsfeiertage einzustimmen.