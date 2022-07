von Yvonne Würth

Eggingen – Die Egginger Narren planen bereits ihr 50-jähriges Bestehen. Am 4. und 5. Februar 2023 findet das 41. Kleggau-Narrentreffen in Eggingen statt. Es soll komplett glasfrei gefeiert werden. Die Festmeile wird am Samstag um 16 Uhr eröffnet, die Narren aus Berau stellen den Narrenbaum, es folgen Nachtumzug und Hexensprung. Der Sonntag beginnt mit dem Zunftmeisterempfang, um 13.30 Uhr startet der große Umzug. T-Shirts zum Narrentreffen tragen den Aufdruck „Wir werden fuchszig.“

In der Hauptversammlung in der Halle Eggingen wurden zahlreiche Mitglieder geehrt. Seit 25 Jahren sind Karl Voltolini, Markus Wiesmann und der Vorsitzende Tobias Beil aktiv im Verein. Für 15 Jahre geehrt wurde Patrick Rossmann und Tobias Beil und für zehn Jahre Bella Westermaier und Kai Zeitler. Zudem konnten zahlreiche neue Mitglieder begrüßt werden, der Verein hat derzeit 82 aktive Erwachsene und 63 Kinder unter 16 Jahren.

Für 25 aktive Jahre beim Narrenverein Eggingen wurden in der Hauptversammlung Markus Wiesmann und der Vorsitzende Tobias Beil (von links) geehrt. Bild: Verein | Bild: Verein

Der Vorsitzende Tobias Beil begrüßte die neuen Mitglieder Susanne Zolg mit Hannah und Bruno, Nicole Kessler mit Zoe und Robin, Anette Mühlhaupt mit Sarah und Johannes, Sabrina Güntert und Simon Drabek mit Joel, außerdem Sonja Lampe und Mark Wiesmann.

Im Terminkalender der Egginger Narren steht das Zeltlager in Lausheim Anfang Juli und das Kinderferienprogramm im Sommer. Die Fasnachtseröffnung im November soll bei den Wutöschinger Fröschen gefeiert werden, der Christbaumverkauf findet am 10. Dezember statt.

Das neue Jahr starten die Egginger Narren mit der Tschambalayaparty der Guggenmusik Mühlbach-Bazis Eggingen am 7. Januar. Außerdem besuchen die Egginger Füchse das Schlüchttal-Narrentreffen am 16. Februar und die Fasnacht in Bonndorf am Fastnachtsmontag, 20. Februar.

Die Schriftführerin Britta Morath berichtete über die Aktivitäten des vergangenen Vereinsjahres. Kassiererin Silvia Ebi gab eine Übersicht über die Finanzlage, bei den Wahlen wurde der Vorsitzende Tobias Beil in seinem Amt bestätigt.