von Yvonne Würth

Die erstmalig ausgeschriebene Konrektorenstelle an der Auwiesenschule in Horheim ist besetzt worden. Darüber informiert Rektorin Marion Strittmatter in einer Pressemitteilung: „Unsere langjährige Kollegin Melanie Buri-Stoll ist nach vorausgegangenem Bewerbungsverfahren beim Staatlichen Schulamt Lörrach mit sofortiger Wirkung zur Konrektorin der Auwiesenschule Horheim-Schwerzen bestellt worden.“

Schulleiterin Marion Strittmatter hat ihr im Rahmen einer Dienstbesprechung die Ernennungsurkunde des Landes Baden-Württemberg überreicht und sie mit einem kleinen Blumengruß zur Funktionsstelle beglückwünscht. „Wir wünschen Melanie Buri-Stoll viel Freude und gutes Gelingen für ihre Arbeit und freuen uns auf beste Zusammenarbeit in der Schulleitung zum Wohle der Auwiesenschule und ihrer Kinder“, schreibt Strittmatter weiter in der Pressemitteilung. Es gratulierte das gesamte Kollegium der Auwiesenschule.

Rückkehr aller Schüler

Durch die Lockerungen dürfen ab Montag kommender Woche, 15. März, alle 144 Schüler und neun Lehrer der Auwiesenschule den Präsenzbetrieb unter Pandemiebedingungen wieder aufnehmen. In den relativ kleinen Klassen mit zwischen 16 und 20 Kindern ist ein Sitzen auf Abstand nahezu möglich. Bereits im November vor dem zweiten Lockdown kamen die neuen mobilen Filteranlagen „WINDfried“ von Schilling Engineering Reinraumsysteme zum Einsatz, die die Virenbelastung nachweislich um das Zehnfache senken, wie es in der Mitteilung der Schule heißt. Zusätzlich zu den aktuellen Hygienemaßnahmen wie Lüften, zeitlich versetzten Unterrichts- und Pausenzeiten mit zwei Eingängen sei nahezu der Schulalltag wieder möglich, erläutert Rektorin Marion Strittmatter.

Auch wieder Kinderbetreuung

Drei Wochen lang gab es Wechselunterricht, zuvor nur Heimunterricht. „Es war schwierig zu organisieren gewesen, denn von den neun Kollegen waren acht permanent im Unterricht.“ Unterstützt wurde das Kollegium von der FSJlerin Christina Schultz: „Sie macht das richtig toll mit den Kindern.“ Die Gemeinde Wutöschingen hat außerdem wieder die Nachmittagsbetreuung aufgenommen. Von 7.30 bis 8.30 Uhr und nach der Schulzeit bis 16.30 Uhr können die Kinder an ihren Wochenplänen und Hausaufgaben arbeiten oder haben freie Spielzeit.