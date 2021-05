von Sandra Holzwarth

366 Schulen haben sich für den Deutschen Schulpreis 2021 beworben, 121 haben es in die engere Auswahl geschafft und 18 Finalisten standen am Montagvormittag bei der Online-Preisverleihung in Berlin im Mittelpunkt. Mit dabei: Die Gemeinschaftsschule an der Alemannenschule Wutöschingen, die in der Kategorie „Selbstorganisiertes Lernen“ nominiert war und damit ein Preisgeld von 5000 Euro gewonnen hat.

Der Wettbewerb Beim deutschen Schulpreis 2021 Spezial zeichnen die Robert Bosch Stiftung GmbH und die Heidehof Stiftung GmbH in Zusammenarbeit mit der ARD und der „Zeit“-Verlagsgruppe die besten, zukunftsweisenden während der Corona-Pandemie entstandenen Schulkonzepte aus, die das Lernen und Lehren langfristig verbessern.

Eine 60-köpfige Jury hatte sich im Vorfeld mit Hilfe von Videokonferenzen und Kommunikation mit Schulleitung, Kollegium und Lernpartnern ein Bild von den Finalschulen gemacht und hatte die durchweg schweren Entscheidungen zu treffen, wer in den sieben Kategorien jeweils zum Sieger gekürt wird, wie der Schirmherr, Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, bei der Preisverleihung erklärte. „Alle 18 Finalisten haben während der Corona-Pandemie herausragendes Engagement und viel Kreativität bewiesen, um Homeschooling während der Corona-Krise erfolgreich zu bewältigen und möglichst keinen Schüler dabei zu verlieren.“ Der Bundespräsident zollte den Schulen seinen Respekt: „Ihre Arbeit ist nicht nur systemrelevant, sondern auch zukunftsrelevant. Hier ist Abschauen ausdrücklich erwünscht.“

Die Verleihung des Deutschen Schulpreises fand als Online-Veranstaltung statt. Die Schulen, die das Finale erreicht hatten, waren live zugeschaltet. | Bild: Max Lautenschläger/Deutscher Schulpreis

Die Wutöschinger Gemeinschaftsschule widmet sich bereits seit ihrer Gründung den digitalen Lernformen und dem selbstorganisierten Lernen, sie hat mit DiLer sogar eine eigene Lernplattform entwickelt. „Es hat den Anschein, als hätte sich unsere Schule sich seit acht Jahren auf Corona vorbereitet“, sagte Schulleiter Stefan Ruppaner. Ziel sei es, das Konzept der Schmetterlingspädagogik in allen Fächern umzusetzen und die digitalen Werkzeuge weiterzuentwickeln, die Vernetzung mit anderen Schulen zu verstärken um das Materialnetzwerk für DiLer zu erweitern und zu verknüpfen.

Zufrieden mit dem Ergebnis

Dass der Sieg in der Kategorie „Selbstorganisiertes Lernen“ knapp verpasst wurde, ist nur ein kleiner Wermutstropfen für Schulleiter Stefan Ruppaner: „Unsere Lernpartner sind schon etwas enttäuscht, aber ich finde, wir können stolz auf uns sein. Wir waren zweimal beim Deutschen Schulpreis dabei, sind beides Mal ins Finale gekommen, damit bin ich mehr als zufrieden.“ Eine weitere Bewerbung um den Schulpreis schließt Stefan Ruppaner für sich allerdings aus: „Erst in fünf Jahren dürfen wir uns wieder bewerben, dann ist es nicht mehr meine Entscheidung.“

Die Lernpartner an der Wutöschinger Alemannenschule verfolgten die Übertragung in der Schule oder zu Hause. | Bild: Isabel Budde

Mit Stefan Ruppaner freuten sich auch Bürgermeister Georg Eble und die Parlamentarische Staatssekretärin Rita Schwarzelühr-Sutter (SPD), die der Schule am Montag direkt nach der Preisverleihung gemeinsam mit Mirco Maier, Vorsitzender des SPD Ortsvereins Unteres Wutachtal, einen Besuch abstattete. „Ich freue mich sehr, dass die Wutöschinger Gemeinschaftsschule so aktiv und erfolgreich ist“, lobte die SPD-Politikerin und fügte hinzu: „Zu den 18 besten Schulen Deutschlands zu gehören, dass kann sich wirklich sehen lassen.“

Die Verleihung des Deutschen Schulpreises mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier fand als Online-Veranstaltung statt. Die Schulen, die das Finale erreicht hatten, waren live zugeschaltet. | Bild: Max Lautenschläger/Deutscher Schulpreis

Bürgermeister Georg Eble bedauerte, dass es nicht zur Verleihung des Schulpreises gereicht hat, „aber andere Schulen haben während der Pandemie auch Hervorragendes geleistet. Es ist eine Auszeichnung für uns, dass wir bei diesen Schulen mit vorne dabei sein dürfen, auch wenn es nicht aufs Siegerpodest gereicht hat. Von diesen anderen Schulen können wir bestimmt noch etwas für uns lernen.“ Lernen und sich stetig weiterentwickeln, das hört an der Alemannenschule niemals auf. Dazu bietet sich den Finalisten des Schulpreises eine Chance: Alle Nominierten haben die Möglichkeit, am zweijährigen Schulentwicklungsprogramm des Deutschen Schulpreises teilzunehmen.