Wutöschingen vor 1 Stunde

Der Vorsitzende des VfR Horheim-Schwerzen äußert bei der Hauptversammlung einige Kritikpunkte

Der VfR Horheim-Schwerzen will ökologischer werden. Vorsitzender Jürgen Simon richtet einen Appell an die Mitglieder, sich mehr im Verein einzubringen, Ordnung in den Umkleiden zu wahren und die Beiträge zu zahlen.