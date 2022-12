Wutöschingen vor 1 Stunde Der Ski- und Wanderclub Horheim plant ein zweitägiges Fest Der Ski- und Wanderclub Horheim feiert 2023 sein 50-jähriges Bestehen.

Der Haxenlauf nach Riedern am Wald ist fest im Jahresprogramm des Ski- und Wanderclubs Horheim verankert und konnte auch dieses Jahr stattfinden. In der Hauptversammlung im Gasthaus Adler Schwerzen hielt der Verein Rückblick und bereitet bereits die Feiern zum 50-jährigen Bestehen am 16. September (intern) und 17. September (für die Öffentlichkeit) vor. | Bild: Ski- und Wanderclub Horheim