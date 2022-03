von Yvonne Würth

Der Radsportverein Ofteringen stellte erste Ideen zum 110-jährigen Bestehen 2023 vor. In den Wahlen in der ersten Hauptversammlung nach zwei Jahren wurde der 15-köpfige Vorstand im Amt bestätigt, das Amt des zweiten Beisitzers ist vakant. Die Berichte mit Rückblick und Ausblick in extra geschmückten Klosterschüer Ofteringen nahmen drei Stunden in Anspruch. Kassiererin Silvia Jehle konnte unterm Strich ein Plus für die beiden Jahre verbuchen, da die Ausgaben sehr reduziert wurden und vereinzelt Veranstaltungen möglich waren. Schalmeien-Dirigent Klaus Müller hatte auf sein Gehalt verzichtet.

Vorstand bei Wahlen bestätigt

Fähnrich Jan Studinger übergab sein Amt nach 23 Jahren an den bisherigen zweiten Beisitzer Jonas Jehle und wurde gebührend aus dem Vorstand verabschiedet. „Du bist ein Schaffer, warst ein absoluter Organisator, du wirst uns fehlen“, bedankte sich der Vorsitzende Andreas Merk mit Wellness-Gutschein und Geschenkkorb. Für das Amt des zweiten Beisitzers konnte bislang niemand gefunden werden. Der komplette Vorstand wurde wiedergewählt.

Vorsitzender Andreas Merk, Stellvertreter Philipp Schmidt, Schriftführerin Annett Wasner, Kassiererin Silvia Jehle, erster Fahrwart Thomas Merk, zweite Fahrwartin Daniela Bröcheler, Niklas Nüssle (Sekretariat), Leiter Schalmeiengruppe Jasna Lafon, Beisitzer Alex Strunze, Jugend- und Freizeitwartin Mareike Güntert, Leiterin Gymnastikgruppe Gabi Güntert, Kassenprüfer Thomas Süß und Karl-Heinz Silbereis. Einen Präsentkorb gab es für den Vereinsfotografen Georg Merk, er hatte in zwei Fotobüchern sowie im Theatermitschnitt das Vereinsgeschehen in Bild und Ton festgehalten. Marlies Rebmann verabschiedete sich nach 16 Jahren vom Theater, sie war zwölf Jahre Regie-Assistentin und davor vier Jahre Souffleuse.

Rückblick und Ausblick

„Ich finde toll, dass ihr das, was möglich war, gemacht habt. Ihr habt probiert, was ging, egal, ob Turnertreffen im Vereinsheim, die Fotoaktion, die Jungen beim Bowling, das Theater im Herbst – es war für viele Leute ein wichtiger Termin, der ein Stück Normalität gebracht hat“, lobte Bürgermeister-Stellvertreterin Annette Maier den Vorstand für die Zuversicht während der Pandemie. Sofern es realisierbar ist, wird der Radsportverein Ofteringen 2022 zum Wandern, Kegeln und Bowling einladen. Ein Erste-Hilfe-Kurs wird angeboten, im Mai soll das 16. Menschenkicker-Turnier stattfinden, zudem ein Oktoberfest sowie das Theater im Herbst. Eine viertägige Radtour von der Donauquelle bis Ulm auf dem Donauradweg ist für die ersten 20 Teilnehmer, die sich anmelden, im Juli geplant.

Der Verein Der Radsportverein Ofteringen bietet neben Korso, Volksradfahren und Radtouren auch Sport-Gymnastik. Beliebt sind die Theaterabende im Herbst, es gibt eine aktive Schalmeiengruppe und viele Unternehmungen in der Jugendgruppe. Der RSV feiert 2023 sein 110-jähriges Bestehen, aktueller Mitgliederstand ist 196. Davon sind 84 aktive, 59 fördernde und 53 Ehrenmitglieder. Der Vorsitzende Andreas Merk ist zu erreichen per Mail (erster_vorstand@rsv-ofteringen.de) und Telefon 07746/929 74 83.

Der Erlös des Kuchenverkaufs am Sonntag, 3. April, von 10 bis 14 Uhr beim RSV-Vereinsheim gegenüber der Auenstraße 2 in Ofteringen kommt der Ukraine-Hilfe zugute. Ansprechpartner für Kuchenspenden sind Mareike Güntert (07746/18 54) und Andreas Merk (07746/929 74 83). Die Spende aus den Theater-Vorstellungen im Herbst 2021 in Höhe von 500 Euro wurde im Dezember an den ambulanten Kinderhospizdienst Kuckucksnest Hochschwarzwald überwiesen.

110 Jahre RSV

Der Vorstand stellte die ersten Ideen mit vier Terminen vor, um das 110-Jährige gebührend zu feiern. Bei der Abstimmung waren alle anwesenden Mitglieder dafür. Ehrungen und Hauptversammlung 2023 finden zeitlich getrennt statt, ein Helferfest im Oktober soll die Helfer für den Aufwand beim dreitägigen Sommerfest entschädigen. Vom 14. bis 16. Juli 2023 soll bei der Klosterschüer gefeiert werden mit viel Musik und einem Menschenkicker-Turnier, für die nähere Planung können noch Ideen gebracht werden. Die jüngste Sitzung des Dachverbands in Neudingen ergab, dass das Korso-Fahren aktuell nicht möglich sei, dies erklärte Fahrwart Thomas Merk.