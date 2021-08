von Yvonne Würth

Nach knapp 50 Jahren wird der Obst- und Gartenbauverein Horheim aufgelöst. In der Hauptversammlung im Bürgersaal Horheim wurden nun die Weichen gestellt. Bereits vor der Pandemie wurde dieser Schritt aus Altersgründen in Erwägung gezogen.

Die letzte Hauptversammlung des Obst- und Gartenbauvereins Horheim fand am Freitagabend statt. Im Vorfeld hatte der Vorstand bereits seit längerer Zeit, schon vor der Pandemie, die Auflösung in Erwägung gezogen: „Früher haben wir Schnittkurse und Gartenausstellungen angeboten, doch mit dem Durchschnittsalter von 75 Jahren der Mitglieder ist dies schon länger nicht mehr möglich“, informierte die Schriftführerin Gesine Cheret (seit 2007) auf Nachfrage.

Zu Hochzeiten hatte der Verein weit über 100 Mitglieder, aktuell sind es 53. Anwesend waren 32, davon hatten 28 in geheimer Wahl für die Auflösung des Vereins gestimmt. Formal wären 35 Anwesende und damit zwei Drittel aller Mitglieder nötig gewesen, so muss in einer weiteren Sitzung am 8. September um 19.30 Uhr noch einmal abgestimmt werden. Dann genügt die zwei-Drittel-Mehrheit der Anwesenden, nicht der Mitglieder.

Die Mitglieder des Obst- und Gartenbauvereins Horheim haben am Freitag beschlossen, den Verein aufzulösen. Im Bild sind Pfingstrosen aus dem Garten der Vorsitzenden Elsbeth Widder zu sehen. Bild: Elsbeth Widder

Der Verein wird zum Jahresende aufgelöst, bis dahin finden noch wie üblich der Ganztages- und der Halbtagesausflug statt, Anmeldungen sind bis 28. August möglich. Was danach vom Vereinsvermögen noch übrig ist, wird der Satzung gemäß über die Gemeindeverwaltung zur Ortsverschönerung eingesetzt. „Haut es auf den Kopf, das habt ihr euch ja verdient“, riet Bürgermeister Georg Eble pragmatisch.

„Da blutet einem das Herz“, sagte die Vorsitzende Elsbeth Widder und führte die Anwesenden schweren Herzens durch die Versammlung. Trotz des traurigen Anlasses und des coronabedingten Verzichts auf Essen und Trinken hatte sie es sich nicht nehmen lassen, den Anwesenden einen „geballten Blumenstrauß“ in Form von Blütenhonig der Imkerei Berthold Wiederkehr zukommen zu lassen. Auch bereitet sie wie gewohnt die beiden Ausflüge vor, welche nach Möglichkeit abgehalten werden sollen. Wer nach der Vereinsauflösung die Senioren Horheims mit selbstgefertigten Adventsgestecken auf Weihnachten vorbereitet, ist ebenso unklar wie eine Fortführung der Pflanzenbestellungen.

Vereinsauflösungen in Wutöschingen Auflösungen Der Förderverein für Handel und Gewerbe Wutöschingen löste sich im Juli 2014 nach knapp 20 Jahren auf. Der Radsportverein Wutöschingen fand trotz intensiver Suche 2007 keinen Vorsitzenden mehr und löste sich nach knapp 100 Jahren auf, die Fröhlichen Radler Horheim zogen 2013 einen Schlussstrich, als es nur noch 19 Mitglieder gab. Der Förderverein Hospiz im Klettgautal hatte sein stattliches Vereinsvermögen von 12.000 Euro an die Young Care der Caritas Hochrhein gespendet, als er im Herbst 2019 aufgelöst wurde, da ein neuer Förderverein für das Hospiz in Tiengen gegründet wurde. Der Kleintierzuchtverein Wutöschingen wurde 2007 nach mehrjähriger Auszeit aufgrund mangelnder Mitglieder aufgelöst. Der Sängerbund Horheim hatte sich nach 2013 aufgelöst. Neustart Erfolgreich nach einem Tief zeigt sich der DRK-Ortsverein Wutöschingen. Mit der Gründung der Jugendabteilung 2007 konnte eine drohende Auflösung erfolgreich abgewendet werden. Ungewisse Zukunft Sorgen macht sich Bürgermeister Georg Eble aktuell um die Männerchöre der Gemeinde. Ob diese die Zwangspause während der Pandemie überstehen und mit neuen, jüngeren Sängern einen gelungenen Neustart hinlegen können, wird sich bis spätestens Ende 2022 zeigen. Bereits wieder zu Proben trafen sich die Männer des Blümlivereins Horheim diesen Sommer.

Kassiererin Waltraud Erbsland hatte neben ihrem Kassenbericht mit einem guten Plus auch eine Auflistung von Daten erstellt, um diese in einem Rückblick vorzutragen. Seit 41 Jahren übt sie das Ehrenamt der Kassiererin aus. Die Bastelgruppe wird seit 36 Jahren von Conny Pfister und Gesine Cheret geleitet, Renate Hausy war 35 Jahre lang Schriftführerin. Auch erinnerte Waltraud Erbsland an die diversen Teams im Vorstand seit der Gründung im Jahr 1972. Bei der Aktion „Unser Dorf soll schöner werden“ in den 70er Jahren wurde ein erfolgreicher zweiter Platz erzielt.

Der Verein Der Obst- und Gartenbauverein Horheim wurde 1972 gegründet und wird zum 31. Dezember 2021 aufgelöst. Die geplanten Ausflüge sollen aber dennoch stattfinden. Die Vorsitzende Elsbeth Widder ist unter der Telefonnummer 07746/5115 zu erreichen. Anmeldungen für die Halbtagsfahrt nach Bad Säckingen mit Schifffahrt am Sonntag, 5. September, sind bis Samstag, 28. August, möglich. Die Auflösungsversammlung des Vereins findet am Mittwoch, 8. September, um 19.30 Uhr im Bürgersaal Horheim statt.

Schriftführerin Gesine Cheret trug vor, was sich seit der Hauptversammlung im März 2019 alles ereignet hatte. Dazu zählten gesellige Anlässe, wie die Glühwürmchenschau Ende Juni und das Forellenessen sowie Ausflüge und das Basteln der Adventsgestecke für die Horheimer Senioren. Auch Info-Touren, wie die Besichtigung des Geflügelhofs Kaiser und eine Führung durch das Kloster Riedern am Wald standen bis März 2020 an. Im Sommer erhielt Alfred Maier bei einem gemeinsamen Abendessen die Urkunde für seine Ernennung zum Ehrenmitglied.