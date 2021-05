von Yvonne Würth

Was macht eigentlich ein Kantor? Diese Frage beantwortete Andreas Konrad, Kantor in der katholischen Seelsorgeeinheit Klettgau-Wutöschingen. „Kantor“ ist ein Amtstitel, der Kirchenmusikern verliehen wird, erklärt er. Die allgemeine Berufsbezeichnung lautet „Kirchenmusiker“ – dies gilt auch immer auch in der weiblichen Form.

Die Arbeit in der Seelsorgeeinheit: Seit April 2013 arbeitet Andreas Konrad als Kantor in der Seelsorgeeinheit Klettgau-Wutöschingen. „Kirchenmusiker ist ein Beruf, den man – so finde ich jedenfalls – ohne Bezug zur Religion nicht ausüben, geschweige denn ausfüllen kann. Ob unser Beruf eine pastorale Dimension hat, ist seit Jahren Gegenstand von Diskussionen.“ Auch wenn er nur sonntags mit dem Orgelspiel während der Gottesdienste ins Bewusstsein der meisten Kirchenbesucher tritt, ist ein Kantor wie Andreas Konrad täglich gut beschäftigt: „Viele wissen nicht, dass man von Montag bis Freitag nicht auf der faulen Haut liegt.“ Neben dem täglichen Üben gehören das Literaturstudium und die regelmäßige Überprüfung der Orgeln zu den Aufgaben.

Kantor Andreas Konrad im Gespräch mit unserer Mitarbeiterin Yvonne Würth über seine tägliche Arbeit als Kirchenmusiker. Das Hintergrund-Motiv stammt aus seiner früheren Heimat und zeigt das mittlere Pfeifenfeld der Konstanzer Münsterorgel. | Bild: Yvonne Würth (Screenshot)

Hinzu kommt viel Organisatorisches. Die Vorteile liegen in der freien Arbeitszeiteinteilung: „Es gibt einen geregelten Aufgabenkatalog. Aber ich kann mir das Drumherum frei einteilen. Wichtig ist, dass man abliefert.“ Andreas Konrad leitet mit den Kirchenchören Grießen und Erzingen zwei der sechs Kirchenchöre der Seelsorgeeinheit; außerdem den regionalen Kammerchor Cantus Cleggoviensis.

Orgelunterricht Kantor Andreas Konrad unterrichtet im Auftrag des Bezirkskantorats für das Dekanat Waldshut die Fächer Orgelliteraturspiel und Orgelimprovisation. Interessierte können zwischen dem Kirchenmusikalischen Unterricht und der umfangreichen C-Ausbildung wählen. Neu ist, dass der Unterricht künftig nicht mehr nur in Erzingen, sondern auch in Stühlingen, Bonndorf und Jestetten angeboten wird – sobald die Pandemie-Lage es zulässt. Der Kontakt zu Kantor Andreas Konrad ist möglich per E-Mail (kirchenmusik@kath-sekw.de) oder Telefon 07742/975 21 86.

Der Werdegang: Eigentlich wollte er Lehrer werden und hatte Theologie und Latein studiert. „Ich habe aber immer Kirchenmusik gemacht und wollte auch als Lehrer Organist und Chorleiter sein.“ Nach einigen Semestern wechselte Andreas Konrad schließlich zu Kirchenmusik und Schulmusik. Nach dem Studium in Freiburg hatte er mehrere Wirkungsstätten, unter anderem in der Nähe von Paderborn. Während dieser Zeit folgte noch ein Aufbaustudium in Detmold, wodurch Konrad den Master of Music Katholische Kirchenmusik erlangte. Ausgehend von den Bibeltexten des jeweiligen Gottesdienstes sucht er nach passenden Choralbearbeitungen oder nach Chorstücken, die zum Charakter des jeweiligen Tages passen.

Das Orgelspiel: Jede Orgel ist verschieden. Allein in dieser Seelsorgeeinheit gibt es neun Orgeln, teilweise historisch und wertvoll. So berät Andreas Konrad angehende Brautpaare, indem er die gewünschten Stücke an der örtlichen Orgel anspielt. „Nicht jedes Stück passt zu jedem Instrument. Und Orgel muss nicht langweilig, langsam, legato und leise sein. Orgel kann alles Mögliche, man muss sich halt darauf einlassen.“ Mit Orgelführungen hat Andreas Konrad bereits viele Kinder begeistert. Wissenswertes und Kurioses rund um die Orgel zeigt er aber gerne auf Anfrage auch Jugendlichen und Erwachsenen – nicht nur in diesem Jahr der Orgel.

Kantor Andreas Konrad bei den Klettgauer Orgelwochen in der Kirche St. Gallus Eggingen. | Bild: Yvonne Würth