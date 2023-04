Komplex und aufwendig ausgestattet ist die Werkstatt der Segelfluggemeinschaft Bolhof. Im Raum verteilt stehen vier motorlose Maschinen. In der Wintersaison werden hier die Renovierungsarbeiten erledigt, damit im Sommer genug Flieger zur Verfügung stehen und sich die Segelflieger in die Lüfte aufschwingen können.

„Jedes Jahr verbringen wir zig Stunden mit dem Herrichten der Flieger, damit wir in der Hauptsaison die Möglichkeiten haben, uns voll auf das Fliegen zu konzentrieren“, erklärt der Vorsitzende Peter Hofmann.

Der Hintergrund Laut einer Statistik des DOSB (Deutscher Olympischer Sportbund) ist Fußball mit mehr als sieben Millionen Vereinsmitglieder in Deutschland die beliebtere Sportart. Aber auch Sportarten, die unter dem Radar laufen, machen von sich Reden. Unter dem Motto „Der etwas andere Sportverein“ machen wir auf das Sportangebot der Vereine aufmerksam. Der Verein Der Flugplatz Bohlhof liegt nordöstlich von Schwerzen, einem Ortsteil von Wutöschingen. Er bildet seit 1932 die Heimat der Segelflieger. Flugbetrieb und praktische Ausbildung finden von März bis Oktober statt. Im Winter sind die Mitglieder ebenfalls aktiv, dann ist Zeit für die Instandhaltung der Sportgeräte sowie für Theorieunterricht. Die Segelfluggemeinschaft hat 54 aktive Mitglieder.

Die Sportart

54 aktive Mitglieder sind im vergangenen Jahr in die Lüfte gestartet und wieder sicher gelandet. Möglich gemacht wird das durch Zusammenarbeit. Segelfliegen ist ein Gemeinschaftssport, bei dem viele Hände helfen müssen, damit jeder einmal an die Reihe kommt.

Im Winter müssen die Flugzeuge gepflegt werden. | Bild: Segelfluggemeinschaft Bolhof

Es werden Helfer am Boden benötigt, damit die Piloten in die Luft kommen. „Segelfliegen kann gut und gerne auch mal den ganzen Tag in Anspruch nehmen“, sagt Gustl Raußen, stellvertretender Vorsitzender der Segelfluggemeinschaft Bohlhof.

Gustl Raußen ist stellvertretender Vorsitzender der Segelfluggemeinschaft Bohlhof in Wutöschingen-Schwerzen. (Archivbild) | Bild: Huwiler, Sira

Segelflugzeuge brauchen zum Fliegen keinen Wind. Sie fliegen auch genauso gut, wenn es windstill ist. Jedoch ist die Wetterlage nicht immer gleich geeignet. Am beliebtesten bei Segelfliegern sind daher die sogenannten Cumulus-Wolken (Schäfchenwolken).

Das Training

Der mehr als 90 Jahre alte Verein ist nicht nur eine Gemeinschaft, er bildet eigenständig den Nachwuchs aus und trainiert die jungen Flieger. Interessierte können mit 14 Jahren die Schulung am Bolhof beginnen.

Danach dauert es seine Zeit, bis man alleine fliegen darf. Nach der theoretischen und praktischen Prüfung kann die Segelflug-Lizenz erworben werden. Das praktische Training findet immer am Wochenende von März bis Oktober statt.

Die Sportgeräte

„Über die Jahre wurde der Segelflug auf dem Bolhof ständig weiterentwickelt, sei es in der Ausbildung oder in der Beschaffung von neuen Segelflugzeugen. Der Verein hat alle Voraussetzungen geschaffen, Segelflugsport nach den heutigen Bedürfnissen der Piloten zu betreiben“, erklärt der Vorsitzende des SG-Bolhof, Peter Hoffmann.

Die beiden Vorsitzenden der Segelfluggemeinschaft beim Bermudatreffen in Donaueschingen 2022. | Bild: Segelfluggemeinschaft Bolhof

Am Bolhof können Mitglieder drei verschiedene Flugzeuge erlernen und fliegen: Segelflieger, Motorsegler und Ultraleicht.

Die Motivation

„Für Jugendliche bieten wir ein besonderes Angebot an. Sie haben die Möglichkeit für einen vergleichsweise kleinen Preis zu fliegen, bis man den ersten Solo-Flug vollzieht. Im ersten Jahr zahlt man einmalig 300 Euro Schnuppergebühren“, erklärt Raußen.

Aktuell erkunden 15 Jugendliche regelmäßig die Lüfte rund um den Bolhof. Wer Interesse am Luftsport hat, sollte ein Teamplayer sein, der unerschrocken in der Luft und mit Herz und Seele dabei ist. Im Gegenzug, erhalte man die Chance, einzigartige Erfahrungen zu sammeln.

Duo Discus XLT Leistungsdoppelsitzer. | Bild: Segelfluggemeinschaft Bolhof

Diese Motivation könne ein Leben lang halten. So geht es auch Peter Hoffmann, der mehr als 50 Jahre dabei ist: „Wenn man einmal Blut geleckt hat und solange die Gesundheit mitspielt, ist das Fliegen das Größte.“ Was den Sport und Den Verein besonders mache, ist das Bewegen in einem dreidimensionalen Raum.

„Zudem pflegen wir eine starke Gemeinschaft, sind wir in allen Bereichen stark aufgestellt und unternehmen regelmäßige Fluglager, beispielsweise in der Provence in Südfrankreich unternehmen.“

Was für ein Ausblick: Mit dem Motorsegler im Wallis. | Bild: Segelfluggemeinschaft Bolhof

Raußen ergänzt: „Der Kampf mit der Natur ist natürlich mega spannend, da packt einen der Ehrgeiz.“ Segelfliegen ist ein Hobby, dass man lange betreiben kann, deswegen ist es nie zu spät, damit anzufangen. Die Segelfluggemeinschaft Bohlhof freut sich über jedes Interesse.