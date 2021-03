von Yvonne Würth

Das Angebot einer Kreuzweg-Andacht im Internet und Gedanken zum Kreuzweg gibt es aktuell für Gläubige der Seelsorgeeinheit Klettgau-Wutöschingen. Nach drei der sechs Terminen wurde die Leiterin Carmen Würth gebeten, für diese Zeitung ein Resümee zu ziehen.

Einen gemeinsamen Gebetskreis hatte sich Pfarrgemeinderätin und Stiftungsrätin Carmen Würth aus Wutöschingen für die Fastenzeit gewünscht. Über das Videokonferenz-Portal Zoom wird dies möglich gemacht. „Es wird gut angenommen“, erläutert Carmen Würth. „Das zentrale Thema in der Fastenzeit ist der Kreuzweg. Ich habe überlegt, aus jeder Ortschaft, aus jeder Pfarrei jemanden zu suchen, was mir fast gelungen ist.“

Die Abende werden jeweils von unterschiedlichen Leitern vorbereitet. Dabei hatten diese sich folgende Themen vorgenommen: „Jesus nimmt das Kreuz auf sich“ war Thema des ersten Abends, es folgten „Jesus begegnet Menschen“ sowie „Jesus fällt unter der Last des Kreuzes“. Die Zoom-Sitzung am Dienstagabend steht unter dem Stichwort „Das Kreuz“, es folgen am 23. März „Fallen und Aufstehen“ sowie am 30. März „Gott übergeben.“

„So haben wir zwischendurch Musik, Impulse, Gedanken, Stille, so wie es jede Person machen will.“ Der Leiter des Abends betet vor, die Teilnehmer stellen ihr Mikrofon auf lautlos und beten mit. Ohne Absprache hatten sich die Leiter auf 20 bis 25 Minuten eingelassen, obwohl die Zoom-Zeit für eine Stunde angesetzt war. Eine Feedback-Runde schließt sich jeweils an. Die Teilnehmer ab einem Alter von 55 Jahren und aufwärts wunderten sich, dass nicht auch Jüngere mit dabei sind. Sie haben weniger Hemmschwellen, was die Technik angeht, als Jüngere, was Carmen Würth freut: „Das sagen alle, es ist absolut händelbar, es ist einfach.“

Zu den regelmäßigen Rückmeldungen im Anschluss an die Gebetszeit gehört auch die Aussage, dass das Internet keine Hemmschwelle oder gar Barriere darstellt, was das Gebet anbelangt: „Man sieht, wie die anderen beten. Von daher gibt es ein Einheitsgefühl, das sagen alle, dass es nicht fremd ist oder auf Abstand, überhaupt nicht. Das ist für mich auch positiv. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das auch in Zukunft mehr kommt, weil man sich doch wieder mal sieht.“

Angebote auch in Zukunft

Das Gemeinschaftsgefühl sei vorhanden, was alle Teilnehmer freue. Carmen Würth kann sich vorstellen, auch zukünftige Andachts- und Gebetskreise über das Internet anzubieten. „Es ist schön zu sehen, dass obwohl jeder in einem anderen Raum ist, trotzdem die Gemeinschaft da ist.“

Weitere Angebote

Auf der Internetseite der Seelsorgeeinheit Klettgau-Wutöschingen gibt es neue Inhalte, es lohnt sich, öfter vorbeizuschauen. Neben Angeboten für die Fastenzeit gibt es bereits Angebote für den Osterweg in Grießen als Spaziergang mit Stationen. Die Kinderkirche Schwerzen-Horheim lädt Kinder und Familien zu einem „Actionbound“ zur Fastenzeit ein. Mit einem Smartphone samt App kann eine digitale Rallye durchlaufen werden. Außerdem hat Pfarrer Rutkowski aus seiner früheren Wirkungsstätte Mannheim eine „Fastenzeit-Challenge“ mitgebracht sowie „Osterperlen“ für Kindergarten- und Grundschulkinder.