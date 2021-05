von Yvonne Würth

Als Vorreiterin stellte Ehrenamtskoordinatorin Ramona Mick in der Pfarrgemeinderatssitzung der Seelsorgeeinheit Klettgau-Wutöschingen ihre Arbeit vor.

Modellprojekt und Definition Ehrenamt: Für den Prozess „Kirchenentwicklung 2030“ und eine Ehrenamtsstudie hat die Erzdiözese Freiburg in zwei Phasen ein Projekt für eine lebendige Ehrenamtskultur gestartet. Finanziert wird die Projektstelle über das Ordinariat. Die Gliederung erfolgt in zwei Phasen, mit je acht Standorten in Phase eins von 2019 bis 2022 und Phase zwei von September 2021 bis August 2025.

Die Seelsorgeeinheit Die Seelsorgeeinheit Klettgau-Wutöschingen besteht aus fünf Pfarrgemeinden mit 7200 Gläubigen: Erzingen mit den Filialen Weisweil und Rechberg, Wutöschingen mit der Filiale Degernau, Schwerzen-Horheim, Bühl mit der Filiale Riedern am Sand, Grießen und Geißlingen.

Einer der acht Standorte der ersten Phase ist die Seelsorgeeinheit Klettgau-Wutöschingen. Ramona Mick hat zusammen mit ihren Kolleginnen in den Fortbildungen das Ehrenamt definiert: „Um von einem Ehrenamt sprechen zu können, müssen fünf Merkmale erfüllt sein: Die Tätigkeit ist freiwillig und unentgeltlich, wird kontinuierlich und auf organisierte Weise ausgeübt und kommt anderen zugute.“

Rollenprofil der Ehrenamtskoordinatorin: Wie Ramona Mick erläutert, hat jede Ehrenamtskoordinatorin der Projektstellen eigene Schwerpunkte. Dabei werden die Rollenprofile individuell gestartet und sind auf die Gegebenheiten vor Ort ausgerichtet. In der Seelsorgeeinheit werden seit Jahren zahlreiche Tätigkeiten ehrenamtlich übernommen.

Die Ehrenamtskoordinatorin Ramona Mick bereitet im Rahmen des Modellprojekts der Erzdiözese Freiburg die Seelsorgeeinheit Klettgau-Wutöschingen als einen von acht, später 16 Standorten vor für eine lebende Ehrenamtskultur.

Nun sollen diese erstmals strukturiert werden. Eine alphabetische Ehrenamtsübersicht von „A“ wie Anpacken und Außenanlagen bis hin zu „W“ wie Weihnachtsgrüße überbringen und „Z“ wie Zupacken soll hier die Möglichkeiten des Engagements in der Seelsorgeeinheit aufzeigen.

Engagement-Landkarte Wutöschingen mit Degernau: In der Ehrenamtslandkarte hat Ramona Mick die Tätigkeiten der Seelsorgeeinheit anhand der Pfarrgemeinde St. Maria Magdalena Wutöschingen nach notwendigem Zeitaufwand und notwendigen Voraussetzungen wie Kirchennähe und Qualifikation gegliedert.

Hier wird deutlich, dass einmalige Aktionen wie Palmen basteln nicht so viel Zeit und Voraussetzungen benötigen und so einen niederschwelligen Einstieg ins Ehrenamt ermöglichen. Im mittleren Bereich sind die Fröhlich Frommen Frauen, die Kinderkirche oder der Kirchenchor aufgelistet. Oben auf der Liste stehen neben Wortgottesdienst und Gemeindeteam die beiden Gremien Pfarrgemeinderat und Stiftungsrat, die am meisten Zeit und Vorwissen benötigen.