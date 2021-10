von sk

Beim Final-Rennen in der T4 Tillotson Deutschland Meisterschaft 2021 für Kartfahrer hat der Horheimer David Eusterholz den Vize-Meistertitel geholt und sich so für den WorldCup qualifiziert. Mit 14 Punkten Vorsprung ging es nach Wittgenborn in Hessen, mit zwei Podestplätzen sollte der Titel eingefahren werden, heißt es in einer Pressemitteilung.

Nach guter Qualifikation ging es laut der Mitteilung in Lauf 1 und es passierte, was nicht passieren darf: Die Kette riss in der Einführungsrunde und fiel vom Kettenblatt und David Eusterholz musste aus der Box dem Feld hinterherfahren, doch nach zwei Kurven blieb das Kart stehen. Rechtzeitig zum Lauf 2 wurde der Defekt behoben und Eusterholz musste vom 15. Platz ins Rennen gehen. Nach einer Runde war er auf Platz zehn, nach acht Runden auf Platz drei, wenig später auf Platz zwei.

Er musste das Rennen gewinnen, das verpasste er jedoch um sechs Sekunden und der Titel war verloren. Nach dem Husarenritt zollten die Gegner ihm aber dennoch Anerkennung und er ist motiviert, den Titel 2022 zu holen und im August 2022 für Deutschland den Worldcup zu gewinnen.