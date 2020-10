von Yvonne Würth

Begeisterte Konzertbesucher gab es zum ersten Konzert nach der Pause im Kulturlokal Purpur Horheim bei Anita und Thomas Althaus mit David Blair, dem „sympathischen Energiebündel“ aus Vancouver und Berlin.

Wohnzimmer-Atmosphäre und Corona-Konzept

Das Konzert in Wohnzimmer-Atmosphäre hatte nach genehmigtem Hygienekonzept mit genügend Abstand und Voranmeldung stattgefunden. David Blair sang neben seinen neuesten Liedern „Make You Proud“ und „Way Of Live“ aus seinem reichhaltigen Fundus und erzählte dabei aus seinem Leben. Es gab Momente zum Weinen und zum Lachen, im Anschluss hatten einige der Besucher ihrer Begeisterung auf Bitte von Anita Althaus Ausdruck verliehen:

„Das Konzert war klein, fein und exquisit“, „das gönne ich uns allen“, „ein toller Livesänger“ – wer am Samstag Abend im Purpur Horheim dabei war, kommt gerne wieder, wie die Stimmen zeigen. „Ein tolles Konzert, tolle Stimme, mitreißend und komödiantisch – nächstes Mal mobilisieren wir alle Freunde“, so begeistert schrieben die Besucher ihre Eindrücke auf.

Petra Kehl aus Mauchen beschreibt sehr genau, was sie empfunden hatte: „Mir fehlen echt die Worte zu so einer extrem einfühlsamen und zugleich kraftvollen emotionsgeladenen Stimme, die alle Nuancen singen kann. Du hast das Gefühl, er singt für dich, dabei sind es fast immer Lebensgeschichten oder Personen, die er liebt, worüber er seine Lieder schreibt. Er sagt, er schreibt jeden Sonntag ein Lied, sonst fühlt er eine bestimmte Leere, als hätte er nichts gegessen. Super quirliger und mega sympathischer Freund, der seine wichtigsten und gefühlvollsten Momente mit dir teilt.“

Das nächste Konzert mit Matt Woosey findet am Samstag, 7. November, um 20 Uhr im Kulturlokal Purpur Horheim statt. Voranmeldung ist möglich per E-Mail (info@purpur-horheim.de) sowie per Telefon unter der Nummer 07746/92 98 67.