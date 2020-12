von Lucia van Kreuningen

Das Friedenslicht wird auch in diesem Jahr nach Eggingen und Umgebung kommen. Obwohl die Corona-Pandemie alles anders und vieles schwieriger macht, gibt es Menschen, die sich für die Erhaltung von Bräuchen einsetzen und dadurch für viele Menschen etwas Normalität schaffen. So auch Bernd Ebner und Markus Böhm von der Reservistenvereinigung Klettgau. Sie halten an dem im Jahr 1996 initiierten Brauch, das Friedenslicht aus Österreich hierher zu holen, fest.

Der Brauch

Diesen Brauch eröffnete Karl Walcher, der aus der Gegend von Linz in Österreich stammte, sein Domizil in Riedern am Wald aufgeschlagen hatte und dort die Erinnerung an viele österreichischen Kameraden die in einem der früheren Kriege dort ihr Leben lassen mussten aufrecht erhielt. Karl Walcher war auch der Initiator der dortigen Friedenskirche. In den ersten Jahren reiste die kleine Gesellschaft direkt nach Österreich, wo beim ORF dieses Friedenslicht gefeiert und an die Gläubigen weitergegeben wurde. In den vergangenen Jahren jedoch holten Bernd Ebner und seine Begleiter dieses meist in Zürich am Zürichsee ab, wo es mit dem Schiff ankommt.

Der Ablauf

In diesem Jahr jedoch gibt es viele neue Sicherheitsbestimmungen, so dürfen nur zwei angemeldete Personen nach Zürich fahren und dort zu einem genau festgelegten Zeitpunkt das Friedenslicht abholen. Bernd Ebner und Markus Böhm werden am Sonntag, 13. Dezember nach Zürich fahren und im Anschluss in Klettgau-Grießen bei Felix Ruch in der Engelsscheune das Friedenslicht weitergeben. Am 15. Dezember werden sie das Friedenslicht um 18 Uhr nach Riedern am Wald bringen und am 18. Dezember um 18 Uhr nach Eggingen in die Pfarrkirche St. Gallus. Dort kann das Friedenslicht unter Einhaltung der Vorsichtsmaßnahmen, wie Abstand und Maske, abgeholt werden. Die kleine Andacht zum Empfang fällt diesmal aus. In der Kirche in Eggingen ist anschließend Rosenkranz und Abendmesse. Das Friedenslicht kann auch bei Bernd Ebner in Klettgau-Geißlingen abgeholt werden.