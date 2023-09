Zufrieden blickt der Badesee-Verein Eggingen auf seine zweite Saison zurück. Seit seiner Gründung im Jahr 2022 erfreut sich der Verein über eine hohe Zahl an Mitgliedern mit steigender Tendenz, bei der letzten Zählung waren es über 729 Mitglieder, davon 269 Kinder. Darüber informiert die Schriftführerin Angela Böhrer in einer Pressemitteilung: „Es gab einige Vereinsaktivitäten dieses Jahr, bei den Schwimmkursen nahmen 35 Kinder teil, außerdem konnten wir 93 Schwimmabzeichen abnehmen.“ Regelmäßig wird Aqua Gym angeboten. Außerdem nahmen einige Mitglieder beim Weiterbildungsangebot für Übungsleiter teil und für die Geselligkeit wurde ein italienisches Frühstück geboten. Holger Kostenbader nennt mit 1700 eine beachtliche Zahl an Tagesmitgliedern. Das geplante Ferienprogramm musste leider wegen des schlechten Wetters abgesagt werden.

Kiosk im Badesee: „Die familiäre Atmosphäre und einen Treffpunkt für Jung und Alt verdanken wir auch Tanja Romeo“, freut sich Angela Böhrer über den gut laufenden Kiosk. Das tägliche Mittagessen-Angebot, welches auch unabhängig vom Besuch des Badesees genutzt werden kann, werde sehr gut angenommen. Dabei greifen die Gäste sehr gerne auf das breite Essensangebot zurück. Es gibt von Pommes über die Salat-Bowl bis zu Schnitzel, Wurst, Fisch, Burger und Eiskaffee jede Menge Leckereien.

Gemeinde und Verein profitieren: Nach den Überlegungen der Gemeindeverwaltung Eggingen vor der Vereinsgründung, dass der Badesee aufgrund der jedes Jahr neu zu suchenden Badeaufsicht besser komplett geschlossen werden soll, hat sich die Lage seither entspannt und für beide Seiten gibt es eine Win-win-Situation. „Die Gemeinde spart das Geld für den Bademeister und die Pflege der Anlage. Die Mitglieder sind nicht auf Öffnungszeiten angewiesen und können jederzeit mit dem Transponder auf das Gelände", freut sich Angela Böhrer. Es bestehe eine sehr gute Zusammenarbeit zwischen der Gemeinde und dem Verein. Finanziell kommt die Gemeinde für Ersatzbeschaffungen auf und der Verein erhält einen Beitrag zu den laufenden Kosten.

Selbst mit anpacken auf dem Badesee-Gelände: Die hohe Motivation der Mitglieder bei den nötigen Arbeitseinsätzen freut den Vorstand sehr. „Wir haben je zwei große Einsätze im Frühjahr und im Herbst und dazwischen viele kleinere", erklärt Angela Böhrer. Regelmäßig kümmern sich die Mitglieder um das Rasenmähen, das Reinigen des Babybeckens und die Grundstückspflege allgemein. Besonders bewundert werden auch die Blumenrabatten im Eingangsbereich und beim Nichtschwimmerbecken. „Unser Vorstand trifft sich regelmäßig zum Planen, der Vorsitzende Ralf Schönle, sein Stellvertreter Jan Waldkircher sowie Kerstin Kostenbader, Alexander Ebi, Michael Blum, Robert Gantert, Tobias Scherer und ich", so Angela Böhrer.

Sie erläutert die Besonderheiten des Badesee-Vereins: Es besteht keine Aufsichtspflicht, da der Zutritt nur für Mitglieder möglich ist. Neben der Jahresmitgliedschaft ist für Gäste eine Tagesmitgliedschaft möglich, um den Badesee wie einen üblichen Freibad-Besuch nutzen zu können. Für die Aufsicht seien sie jeweils selbst für sich und ihre Kinder zuständig. „Die Wasserqualität ist hier bestens, ohne Chlor, dafür mit Regenerationsbecken“, informiert Böhrer. Sie weist auch auf den Beach-Volleyball-Platz, den Kinderspielplatz mit neuem Spielturm, das Babybecken mit Rutsche hin.