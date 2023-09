„Zufriedenheit bekommt man mit Yoga in kurzer Zeit, es ist die Praxis, den Geist zur Ruhe zu bringen“, sagt Hans Lüber (80), der einzige Mann in der Gruppe der 14 Seniorinnen, in einem Gedicht, das er für die Kursleiterin verfasst hat. Einmal in der Woche treffen sie sich zum Kurs der Volkshochschule Wutöschingen im hinteren Teil der Mediothek.

„Zufriedenheit bekommt man mit Yoga in kurzer Zeit, es ist die Praxis, den Geist zur Ruhe zu bringen,“ erklärt Hans Lüber, 80, aus Horheim. | Bild: Gerald Edinger

Jetzt sind Sommerferien und das VHS-Programm ruht. Deshalb lädt Yoga-Lehrerin Andrea Kohlpaintner ihre Senioren zu sich in die umgebaute Scheune nach Lausheim ein. Beim Ankommen gibt es ein großes Hallo, wenn die Stunde beginnt ist es fast still, nur die beruhigende Stimme der Kursleiterin und sanfte Musik sind zu hören.

Ella Meier (88) aus Wutöschingen ist die älteste in dieser Gruppe. Sie ist auch noch im Turnverein aktiv: „Ich mache Yoga, um in Bewegung zu bleiben. Mit gefällt es, das in der Gruppe zu machen, ohne Marlies Vetter wäre ich aber nicht dazugekommen, jetzt bin ich seit vier Jahren dabei.“ | Bild: Gerald Edinger

Die Yoga-Kurse Die Volkshochschule Wutöschingen bietet seit einigen Jahren Yoga-Kurse der etwas anderen Art an: Zum Beispiel für Mollige unter dem Titel „Yoga für starke Frauen Größe XL und mehr“. Yoga für Berufstätige am frühen Abend oder Yoga für „Early Birds“ – wobei Berufstätige und Frühaufsteher angesprochen werden. Yoga-Lehrerin Andrea Kohlpaintner bietet zudem Morgen-Yoga für Jung und Alt an und natürlich das Senioren-Yoga. „Da die Mediothek doch etwas wenig Platz hat, sind wir bei den Senioren an unsere Aufnahmegrenze gekommen und ist es schwierig, noch jemanden hinzuzunehmen. Das ist sehr schade“, sagt Andrea Kohlpaintner. (ew)

Marlies Vetter (81) aus Wutöschingen legt viel Wert auf Bewegung, geht auch mit ihren Walking-Stöcken auf Tour. „Yoga habe ich schon in jüngeren Jahren gemacht und Pilates. Das Tempo kann ich aber nicht mehr mitgehen. Andrea stimmt die Übungen genau auf uns ab, sie macht das super!“ | Bild: Gerald Edinger

Selbst die Katzen räkeln sich genüsslich auf ihren Platz. Fließende Bewegungen, sanfte Dehnungen, die Balance von Körper, Geist und Seele sind auch für den Beobachter im Hintergrund spürbar. Wir sprachen mit Andrea Kohlpaintner über die Besonderheiten von Yoga im Seniorenalter.

Warum ist Yoga für Senioren gut?

„Es eignet sich hervorragend, um den Alterungsprozess zu verlangsamen“, sagt die Yoga-Lehrerin. Durch die Asanas (Übungen) lernen die Teilnehmer ihren Körper besser kennen. Es sei von größter Notwendigkeit den Körper zu bewegen, um den Muskelabbau zu stoppen. „Eine starke Muskulatur unterstützt die aufrechte Haltung, die Atemübungen verbessern unsere Lungenfunktion durch erhöhten Sauerstoffaustausch. Die Meditation bringt Ruhe und Entspannung, sie intensiviert die therapeutische Wirkung des Yoga. Der Geist wird stabilisiert, innerer Friede kann einkehren. Es ist diese Kombination, die Körper, Geist und Seele verbindet.“

Andrea Kohlpaintner mache sich von jedem Teilnehmer ein Gesamtbild, um gezielt die Asanas auf die körperliche Konstitution abzustimmen. „Ich frage schon im Vorfeld nach Erkrankungen, Yoga lässt sich an alle Lebensstadien anpassen.“

Andrea Kohlpaintner: „Ich möchte den Menschen helfen“

„Es macht mir Freude zu sehen, mit welchem Elan sie zum Yoga kommen. Durch meine frühere Tätigkeit in der Röntgen-Abteilung im Loreto Krankenhaus Stühlingen, hatte ich sehr viel Kontakt mit älteren Menschen, die nach Stürzen zu uns kamen. Da sah ich oft die große Unbeweglichkeit als Ursache.“ Deshalb möchte sie Menschen helfen, so lange als möglich ihre selbstständig zu erhalten.

Wie unterscheiden sich die Übungen von denen für jüngere Teilnehmer?

„Natürlich können nicht die klassischen Sonnengrüße durchgeführt werden.“ Es gebe aber Variationen, die fast jeder machen könne. Sie verwendet Yogablöcke und Yogagurte, um vorsichtig die Übungen aufbauen, ohne den Körper zu überanstrengen. „Als wir mit den Senioren angefangen haben, konnten wir Yoga nur auf Stühlen machen. Das hat sich rapide verändert. Sehr schnell, waren alle Teilnehmer am Boden auf der Yoga-Matte.“

Welche Wirkung hat Yoga auf ältere Menschen?

„Hier möchte ich den einzigen Mann in der Gruppe zitieren: Yoga ist die Praxis den Geist zur Ruhe zu bringen und eine höhere Beweglichkeit zu erreichen.“ Der Rhythmus des Körpers, die Melodie des Geistes und die Harmonie der Seele schaffen die Symphonie des Lebens. Man werde sich seines Köpers bewusst, die Haltung verändere sich, der Atem fließe ruhiger, das Atemvolumen wird dadurch erweitert. Die Sauerstoff- und Energiezufuhr werde in den Zellen erhöht. Durch ruhiges, tiefes Atmen könne sogar Stress abgebaut werden.

Auch die Lebensqualität könne mit Yoga verbessert werden. „Das bedeutet in erster Linie, dass wir uns selbstständig möglichst lange selbst versorgen können. In meiner Gruppe sehe ich nur vitale Senioren, die geistig fit sind und immer wieder gerne etwas Neues ausprobieren möchten. Ich bin dankbar und stolz, meine Seniorengruppe zu haben!“

Die Idee für einen Yoga-Seniorenkurs stamme von VHS-Leiterin Annette Loll. „Sie hatte mir mitgeteilt, dass ein Senioren-Yogakurs wahrscheinlich sehr gut ankommen würde. Im Frühjahr 2020 ging es los. Zuerst im Betreuten Wohnen, dann kam die Pandemie, dadurch mussten wir pausieren. Danach wurde uns die Mediothek zur Verfügung gestellt. Seit damals besteht die Senioren-Gruppe fortlaufend.“

Das Besondere an der Gruppe sei auch die Gemeinschaft. Jedes neue Mitglied werde immer freundlich und mit Respekt aufgenommen. „Es besteht eine große Kompromissbereitschaft, jeder akzeptiert den anderen genauso wie er ist. Der anschließende gemeinsame Kaffeetreff verbindet zusätzlich“, sagt Andrea Kohlpaintner.