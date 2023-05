Mesner Bernhard Wiesmann übt sein Amt bereits seit 60 Jahren aus. Das ist am Sonntag in der Pfarrkirche St. Gallus in Eggingen gefeiert worden. Gleichzeitig feierten Bernhard Wiesmann und seine Frau Irma ihre Goldene Hochzeit. Die feierliche Jubiläumsmesse wurde von Pfarrer Karl-Michael Klotz und Pfarrer Hans Jürgen Allgaier zelebriert. In diesem Gottesdienst feierte auch Pfarrer Karl-Michael Klotz 30 Jahre im Priesterdienst.

Für die Laudatio hatte Pfarrer Klotz Worte aus dem Markusevangelium ausgesucht: „Kommt und folgt mir nach“. Der Mesner habe schon mit 14 Jahren das Amt übernommen und es seither behalten. Im Laufe der Zeit vergrößerte sich das Einsatzgebiet. Pfarrgemeinderätin Manuela Koblbauer hatte die Stationen als alteingesessene Eggingerin gesammelt.

Bernhard Wiesmann ist seit 60 Jahren Mesner. | Bild: Lucia van Kreuningen

„Die Kirche ist stets in tadellosem Zustand und alles ist an seinem Platz, alles ist stets aufgefüllt und liturgisch exakt gerichtet“, sagte Klotz. Seien es in der Osternacht das Osterfeuer, die Flurprozession, die Blumenteppiche an Fronleichnam und vieles mehr – es sei immer alles zur vollen Zufriedenheit erledigt, so Klotz.

Neben den Arbeiten für die Gottesdienste erledigen der Mesner und seine Familie noch viel rund um die Pfarrkirche. Wenn die Uhr streikt, steigt Bernhard Wiesmann in den Turm, um diese zu reparieren. Wenn die Glocken zum Abschied eines Mitmenschen läuten, gibt der Mesner Auskunft. Auch wenn die Heizung nicht richtig funktioniert, sorgt Wiesmann für Abhilfe. Auch die Ministranten, viele von ihnen wurden von Bernhard Wiesmann ausgebildet, betreut er.

Auch Pfarrer Hans Jürgen Allgaier gratulierte und sprach eine Laudatio für den Mesner. Eigentlich meinte er, hätten sie zusammen Jubiläum gefeiert, jedoch mit Rücksicht auf sein Alter und den Gesundheitszustand, zöge er es vor, in seiner Heimat in aller Stille zu feiern. Pfarrer Hans Jürgen Allgaier blickte zurück in seine Anfangsjahre in Eggingen und bedankte sich bei Bernhard Wiesmann für die gute Zusammenarbeit.

„Kirchlicherseits hätte ich mir keinen besseren Mesner wünschen können und auch für die vielen gemeinsamen Jahre ein großes vergelt‘s Gott.“ Allgaier hatte die Urkunde, einen Gruß aus dem Vatikan, dabei und las den Text vor. Pfarrer Karl Michael Klotz überreichte die Goldene Mesnerplakette des Mesnerverbands mit Urkunde. Auch Erzbischof Stefan Burger schloss sich mit einem Brief den Glückwünschen für Bernhard Wiesmann an.