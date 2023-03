Bei der Hauptversammlung der Country- & Line Dance-Friends Hochrhein in der Klosterschüer Ofteringen konnte der Vorsitzende am Samstag 38 Mitglieder und Bürgermeister Georg Eble begrüßen. Neben den Berichten von Vorstand, musikalischer Leiterin, Kassierer und Schriftführer standen auch Wahlen an.

Herbert Wanka berichtete vom Jahr 2022, welches so weiterging, wie 2021 aufgehört hatte – im Corona-Lockdown ohne Veranstaltungen und mit geschlossenem Vereinsheim. Allerdings war bald Besserung in Sicht, ab März konnte das Vereinsheim wieder geöffnet und die Trainingsnachmittage wieder durchgeführt werden. Insgesamt wurden davon im Jahr 2022 sechs Stück durchgeführt, welche sich nach und nach wieder in Richtung der altbekannten „Black Coffee“ entwickelt haben. Allerdings handelt es sich nicht um die echten „Black Coffee“, bis dahin sind noch viele Schritte (Deko, Bestuhlung, Tanzboden) notwendig. Dank der Übungsnachmittage konnte die Talfahrt der Kasse gestoppt und sogar umgekehrt werden. Bei den Mitgliedern gab es zwölf Austritte, zwei Aktivmitglieder haben auf Passivmitgliedschaft gewechselt. Dem entgegen stehen sechs neue Aktiv- und drei neue Passivmitglieder, die Mitgliederzahl belief sich zum Jahreswechsel auf 140 Mitglieder. Gudrun Schendel, die musikalische Leiterin, berichtete über die Kurse. Im Frühjahr gab es 89 Teilnehmer, im Herbst 2022 waren es bereits 94. Alle Kurse konnten regulär durchgeführt werden und auch die Prognosen für 2023 lassen Gutes erhoffen. Herbert Wanka erklärte, dass sämtliche Tänze inzwischen als Lehrvideos auf dem Youtube-Kanal des Vereins zu finden sind, und außerdem auf der neu gestalteten Internetseite www.country-hochrhein.de abgerufen werden können. Sarah Meusburger gab die Ein- und Ausgaben bekannt. Glücklicherweise konnte der Verein durch verschiedene Veranstaltungen wieder ein Plus verbuchen. Bürgermeister Eble übernahm die Entlastung des Vorstands und die Wahlleitung. Einstimmig gewählt wurden Herbert Wanka (Vorstand), Sarah Meusburger (Kassiererin) und Dennis Wanka (Schriftführer) sowie Gerda Oschwald (Kassenprüferin). Herbert Wanka ist seit zehn Jahren im Vorstand, daher wurde vorgeschlagen, ihn zum Ehrenmitglied zu ernennen. Dies wurde von den Mitgliedern einstimmig beschlossen.