Was ist in Zeiten der Corona-Pandemie noch möglich? Diese Frage stellten sich auch einige Mütter, die mit frischen Ideen, die Tradition des Krippenspiels in der katholischen Kirchengemeinde in Wutöschingen erhalten wollen. Seit Sonntag ist nun klar: Wegen eines Corona-Falls muss diese Krippenfeier ausfallen, die aufwendigen Vorbereitungen waren somit vergebens.

Wutöschingen Illusionskünstler verzaubert Weihnachtsgottesdienste im Wutachtal Das könnte Sie auch interessieren

Krippenspiele an Heiligabend sind in der Wutöschinger Pfarrkirche oft ganz anders, als viele Kirchenbesucher sie bisher kannten, weil kreative Frauen am Werk sind. Mit überraschenden Einfällen wird die Geschichte von Christi Geburt lebendig und fesselnd für Kinder und Erwachsene gleichermaßen erzählt und gespielt.

Alles anders organisiert

In diesem Jahr sollte wegen der Corona-Pandemie alles anders organisiert werden. In einer Video-Konferenz über das Internet hatten sich Vertreter der Pfarrgemeinden überlegt, was in Corona-Zeiten noch möglich ist. In Schwerzen wird nun zum Beispiel unter dem Motto „Macht Euch gemeinsam auf den Weg zur Krippe“ die Weihnachtsgeschichte in beleuchteten Fenstern des Pfarrheims und der Kirche dargestellt. Die beiden Stationen können von 24. bis 26. Dezember in der Zeit von 9 bis 20 Uhr bewundert werden.

Wutöschingen Weihnachtsdeko aus Naturmaterialien: Gabi Robold hat ein kreatives Händchen Das könnte Sie auch interessieren

In Wutöschingen wollten fünf aktive Frauen – trotz aller Einschränkungen – an Heiligabend unter freiem Himmel mit Abstand und Mund-Nasen-Schutzmasken ein Krippenspiel mit Kindern aufführen. Auch das Hygienekonzept, das beim Freiluft-Gottesdienst an Christi Himmelfahrt von Pfarrgemeinderätin Carmen Würth umgesetzt wurde, wurde eigens für diesen Anlass nochmals überarbeitet.

Bettina Prothmann aus Wutöschingen hat mit Sonja Büche, Nina Schmelz, Saskia Buresch und Birgit Schulmeister die Organisation des Krippenspiels übernommen. | Bild: Gerald Edinger

„Wir wissen bis zum letzten Tag nicht, ob wir es machen können und in welcher Form“, sagte Bettina Prothmann noch vor einigen Tagen. Sie hatte mit Sonja Büche, Nina Schmelz, Saskia Buresch und Birgit Schulmeister die Organisation übernommen. Nun ist aus dem Zweifel Gewissheit geworden, das Krippenspiel muss abgesagt werden, weil eine der Organisatorinnen bis nach Weihnachten in Quarantäne ist.

Die Vorbereitungen

Die Vorbereitungen liefen eigentlich gut, auch wenn sich diesmal nur zehn Kinder für das Krippenspiel angemeldet hatten. „Wir haben großes Verständnis, wenn Menschen Ängste haben, Kinder nicht mitmachen möchten und Eltern sich Sorgen machen“, sagt die engagierte Mutter von drei Kindern. Deshalb sei es völlig in Ordnung, dass sich diesmal nicht so viele Kinder gemeldet hatten. Birgit Schulmeister war zunächst damit beschäftigt, Texte für das Stück zu schreiben und zu verteilen, damit die jungen Darsteller zu Hause üben und auswendig lernen konnten. Gemeinsame Proben konnte es wegen der Corona-Vorschriften nicht geben.

Weniger Anmeldungen

Bis zu 30 Kinder kommen ansonsten im Herbst immer mit viel Elan und genauen Vorstellungen, welchen Part sie übernehmen wollen, zum ersten Treffen. Sie sagen gleich, ob sie viel, wenig oder gar keinen Text aufsagen wollen. „Es war im vergangenen Jahr eine glückliche Fügung, dass jeder die Rolle bekam, die er sich gewünscht hatte“, erzählt Bettina Prothmann. In einer Zeitmaschine ging es vor zwölf Monaten für vier Kinder durch künstlichen Nebel zur Krippe nach Bethlehem, wo sie die Weihnachtsgeschichte „hautnah“ erlebten, während ihre Eltern in der Kirche waren.

Wutöschingen Weckenmänner für alle: Siedlergemeinschaft Wutöschingen bereitet Kindern Freude Das könnte Sie auch interessieren

In diesem Corona-Jahr schwebte über allem die Ungewissheit, ob Kinder, Eltern oder eine Frau aus dem Organisationsteam in Quarantäne müssen und man aus diesem Grund gezwungen werde, den Spielplan kurzfristig zu ändern. Aus der bangen Vorahnung ist nun Wirklichkeit geworden. Zum ersten Mal seit längerer Zeit gibt es in diesem Jahr kein Krippenspiel.