von Lucia van Kreuningen

Sie haben sich wieder viel vorgenommen für das Jahr 2023, die Seniorinnen und Senioren des „Club der Weisen“ aus Eggingen. Mit einer ausführlichen Hauptversammlung und dem Rückblick auf die vergangenen zwei Jahre mit einem ausführlichen Protokollbericht von Lisbeth Schönle starten sie in der Hoffnung, dass so etwas wie die Pandemie nicht wieder vorkommen wird, in das neue Vereinsjahr.

Ausflug und Grillnachmittag

Am 8. Februar wird unter der Regie der Egginger Landfrauen im Pfarrsaal Fasnacht gefeiert und am 8. März geht es mit Fahrgemeinschaften nach Mauchen wo die Örtlichkeiten des „JA-Vereins“ besichtigt werden. Für den 12. April ist ein Spielenachmittag im Pfarrsaal geplant und am 10. Mai ein Halbtagsausflug. Am 14. Juni steigt wieder Reinhards Grillnachmittag beim Pfarrsaal.

Im Juli ist keine Zusammenkunft geplant aber dafür geht es am 9. August zur Besichtigung des Naturbadesees in Eggingen wo eventuell auch gebadet werden kann. Alles jedoch nur bei schönem Wetter. Am 13. September gibt es dann wieder einen Halbtagsausflug und am 11. Oktober einen Bildernachmittag. Für den 8. November ist in der Pfarrkirche St. Gallus in Eggingen ein Gottesdienst für die Lebenden und Verstorbenen vorgesehen.

Die Adventsfeier findet dann am 13. Dezember wieder unter der Regie der Egginger Landfrauen im örtlichen Pfarrsaal statt. Änderungen des Programms wird die Vorsitzende des Clubs der Weisen, Herta Brenninger, jeweils im aktuellen Gemeindeblatt bekannt geben.