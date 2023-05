Der Chorverband Hochrhein

Der Chorverband Hochrhein ist ein Zusammenschluss von Kinder- Jugend- und Erwachsenenchören im Gebiet des Landkreises Waldshut. Eine Übersicht über Aktivitäten und Termine gibt es auf der Internetseite www.chorverband-hochrhein.de . Zum 16. Internationalen Chortreffen lädt der Singkreis Eggingen am 4. Juni ein. Die Abend-Sing-Woche findet vom 23. bis 29. Juli in Jestetten statt, ein neuer C1 Ausbildungs-Kurs (Modul 2) startet am 16. September.