„Das Konzert ist so gelaufen, wie wir uns das gewünscht haben“, freute sich Dirigent Bruno De Conto nach einem fast dreistündigen Abend voller Musik.

Der Männergesangverein (MGV) „Liederkranz“ Wutöschingen, der mit dieser Veranstaltung sein 100-jährigens Bestehen in der Alemannenhalle nachfeierte, hatte mit der Auswahl der Gastchöre einen Volltreffer gelandet. Etwa 300 Besucher waren gekommen, um mit dem Verein zu feiern.

Das Begrüßungslied der Chöre MGV Wutöschingen und Geißlingen war als Motto für den restlichen Abend zu verstehen: „Nette Begegnung“. Davon gab es reichlich. Die Chorvereinigung Gemischter Chor Dettighofen und Kirchenchor Bühl besang gefühlvoll die Sonne und den Mond, entführte das Publikum nach Irland und ging mit Hubert von Goisern „Weit, weit weg“.

Mal mit Gefühl, mal temperamentvoll führte Dirigentin Brigitte Moser den Gemischten Chor und den Kirchenchor Dettighofen durch das Repertoire. | Bild: Edinger, Gerald

Dirigentin Brigitte Moser gehört wohl zu den bekanntesten Chorleiterinnen der Region, seit 30 Jahren leitet sie diesen Gemischten Chor. Das verriet ihre Enkelin Vanessa, die charmant durch den Abend führte.

War das Publikum schon von diesen Beiträgen angetan, sorgte der Frauenchor Wilchingen, ebenfalls unter der Leitung von Brigitte Moser, für eine besondere Stimmung – allein durch die Auswahl der Lieder, die perfekt zu diesem Chor passen.

Musikalisch war der Auftritt des Sinrising-Chor aus Bettmaringen sicher eines der Glanzlichter beim Konzert in der Alemannenhalle. | Bild: Edinger, Gerald

Dass Musik durchaus das Leben der 21 Sängerinnen ist, ließen sie die Besucher vom ersten Ton an spüren. Der Abba-Song „I have a Dream“ war nur das „Vorspiel“ für einen filmreifen Auftritt dieser temperamentvollen Frauen.

In Nonnenkostümen brachten sie den legendären Song „I will follow him“ aus dem Kino-Klassiker „Sister Act“ auf die Bühne, Beifallsstürme sorgten für eine Wiederholung dieses großartigen Songs, den der Frauenchor perfekt inszenierte.

Der Verein Der Männergesangverein (MGV) „Liederkranz“ Wutöschingen wurde 1921 erstmals erwähnt. Nach teils turbulenten Jahren wurde 1946 dem MGV von der französischen Besatzungsmacht die Genehmigung erteilt, die Vereinstätigkeit wieder aufzunehmen. Derzeit kooperiert der Verein mit dem MGV Geißlingen, geprobt wird dienstags im Probelokal in der „Trotte“ (Hauptstraße 21) ab 20 Uhr. Dirigent und Vorsitzender in Personalunionist Bruno De Conto, Telefonnummer 0174 1607186.

In die Welt des Jazz-Pop entführte das Duo Giuli & Regula aus Wilchingen die Konzertbesucher. Bruno De Conto war mit der Verpflichtung dieser Sängerinnen eine absolute Überraschung gelungen.

Giuli Hedingers soulig angehauchte Stimme passte zu den ausgewählten Songs wie „You‘ve Got a Friend“ von Carol King, das überzeugend vorgetragene „Hallelujah“ oder die mit viel Hingabe gesungene Zugabe „The Rose“ von Bette Midler.

Das Duo Giuli & Regula überzeugte mit seinen jazzig angehauchten Pop-Nummern das Publikum. | Bild: Edinger, Gerald

„Wir sind es nicht gewohnt, vor so vielen Zuhörern aufzutreten, meist spielen wir bei Apéros als Hintergrundmusik. Aber es ist schön, wenn die Leute uns zuhören“, verriet Giuli Hedingers im Gespräch mit dieser Zeitung.

Ganz andere Töne schlug der MGV Weisweil an, der die Freundschaft mit dem Jubelverein besang, seinen Vortrag unter Leitung von Markus Süß mit Liedern der Comedian Harmonists fortsetzte und mit dem Prinzen-Song „Alles nur geklaut“ seinen Gastauftritt amüsant beschloss.

Mit dem Lied „Nette Begegnung“ eröffneten der Jubiläumsverein MGV „Liederkranz“ Wutöschingen und der MGV Geißlingen den abwechslungsreichen Konzertabend. | Bild: Edinger, Gerald

Über welch großartige Stimmen der Chor Sunrising aus Bettmaringen verfügt, ist vielen Freunden des Chorgesangs längst bekannt. Dass die Sänger mit ihren Auftritten ihr Publikum regelmäßig begeistern, ebenso. Auch in der Alemannenhalle führte Dirigent Neal Banerjee seinen Chor gefühlvoll zu Spitzenleistungen.

Die Interpretationen von „Dust in the Wind“ oder dem Welthit von Michael Jackson „Heal the World“ gingen dem Publikum unter die Haut. Den Schlusspunkt unter diesen musikalisch gelungenen Abend setzte der Jubelverein gemeinsam mit dem MGV Geißlingen. Mit den Zugaben „Fliegermarsch“ und dem „Wutachtal-Lied“ verabschieden die Sänger ihr Publikum in die Nacht.