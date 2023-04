Wer macht das Rennen um den Bürgermeistersessel in der 7000 Einwohner zählenden Gemeinde Wutöschingen? Am Sonntag, 30 April, sind 5187 Wahlberechtigte ab 16 Jahren aufgerufen, ihre Stimme für einen der beiden Kandidaten abzugeben.

Antreten werden zwei ausgewiesene Verwaltungsexperten: Auf der einen Seite der 50-jährige Hauptamtsleiter der Wutachtalgemeinde, Rainer Stoll, auf der anderen die in Waldshut lebende Joana Carreira (32), die seit zwei Jahren das Rechnungsamt der Stadt Stühlingen leitet. Beide finden sich übrigens „sympathisch“, wie sie in der persönlichen Fragerunde betonten.

Joana Carreira und Rainer Stoll wollen ins Wutöschinger Rathaus einziehen. Wer letztlich das Rennen um den Chefsessel gewinnt, entscheiden die Wähler am 30. April. | Bild: Gerald Edinger

In den Videos zeigen die beiden, wo es Schnittmengen in ihren Inhalten gibt und wo sie unterschiedliche Auffassungen haben. Wie die beiden Bewerber denken, was sie planen, wo sie Handlungsbedarf sehen und was sie sofort anpacken wollen, hat der SÜDKURIER in einem großen Kandidaten-Duell in mehreren spannenden Videos festgehalten.

Die Diskussionsrunde

In einer lebendigen Diskussionsrunde stellten sich Joana Carreira und Rainer Stoll den Fragen des Waldshuter Redaktionsleiters Markus Baier und Redakteurin Melanie Völk. Themen waren unter anderem die Ärzteversorgung, Schule, Kindergarten, Jugendarbeit und die Situation im innerörtlichen Straßenverkehr in Schwerzen und Wutöschingen.

Bei einer Diskussionsrunde stehen die Wutöschinger Bürgermeisterkandidaten Rainer Stoll und Joana Carreira sich den Fragen des Waldshuter Redaktionsleiters Markus Baier und Redakteurin Melanie Völk. | Bild: Gerald Edinger

Joana Carreira sieht vor allem in der Jugendarbeit Handlungsbedarf, die Bauwagenszene in der Gemeinde hält sie für eine „geschlossene Gesellschaft“. Sie möchte deshalb Jugendlichen, die neu in die Gemeinde ziehen, Angebote machen und einen Ort schaffen, an dem sie sich unter Begleitung eines Sozialarbeiters treffen können. Rainer Stoll will die Jugendarbeit „zur Chefsache“ machen, dabei das seit den 1980-er gewachsene Miteinander von Verwaltung mit der Bauwagenszene auf bewährte Weise pflegen.

Während Joana Carreira „von oben den Blick auf die Gemeinde“ hat und von dort aus „Spannungsfelder“ wie die offene Jugendarbeit, Digitalisierung, fehlende Angebote für Senioren und den Bedarf für einen Bürgerbus ausmachte, ist Rainer Stoll seit 24 Jahren Leiter des Haupt- und Bauamts: „Daher kenne ich die Schwachstellen in unserer Gemeinde.“ Dazu zählt er den Sanierungsstau in der Auwiesenschule Horheim und der Friedhofshalle im Kernort. Verbessern möchte er die Betreuung in Kindergärten und Schulen.

Die Debatte: Rainer Stoll und Joana Carreira stellen sich den Fragen der Moderatoren (Videodauer ca. 25 Minuten)

Die Schnellfrage-Runde

In der Schnellfrage-Runde mit zehn Thesen mussten die Kandidaten mit roten und grünen Karten sowie einer Enthaltung (weiß) Stellung beziehen.

Bild: Müller, Cornelia

Bis auf die Beibehaltung der unechten Teilortswahl waren sie sich einig. Hier sieht Joana Carreira ein Kriterium, die Interessen der Ortsteile zu vertreten. Diese Gefahr sieht Rainer Stoll selbst bei einer Abschaffung nicht.

Bei einer Schnellfragerunde mussten sich die Kandidaten Rainer Stoll und Joana Carreira mit roten und grünen Karten ihre Standpunkte bekennen. | Bild: Gerald Edinger

Ja oder Nein? Die Bürgermeisterkandidaten Carreira und Stoll in der Schnellfragerunde (Videodauer: ca. 3 Minuten)

Das Fragen-Karussell

Beim Fragen-Karussell hatten die Kandidaten einen Atemzug lang Zeit, Fragen zu antworten. Warum sie als Mitglied der SPD nicht für ihre Partei als Kandidaten angetreten sei, erklärt sie so: „Kommunalpolitik ist Sachpolitik“. Mit einem knappen „Ja“ beantwortet sie die Frage, ob der klare Wahlerfolg von Jürgen Wiener in Hohentengen sie anspornt.

Bürgermeister-Bewerberin Joana Carreira während des Kandidaten-Karussells im Wutöschinger Rathaus. Hinter der Kamera stehen SÜDKURIER-Mitarbeiter Nico Talenta und Redakteurin Melanie Völk. | Bild: Gerald Edinger

Rainer Stoll antwortete auf die Frage, was er anderes machen werde als sein Vorgänger: „Ich werde viele Dinge in der Art der Umsetzung anders machen.“ Großen Nachholbedarf sieht er bei der Barrierefreiheit: „Da müssen wir mehr tun!“

SÜDKURIER-Redakteur Nico Talenta positioniert die Kamera vor dem Videodreh des Bürgermeister-Kandidaten-Karussells auf Rainer Stoll. | Bild: Gerald Edinger

Das Fragenkarussell dreht sich: Bürgermeisterkandidaten beantworten Fragen – in einem Atemzug (Videodauer: zweimal ca. 2 Minuten)

Und wie fällt das Fazit aus?

Beide Kandidaten waren aufrichtig, hatten schnell Antworten auf die Fragen parat. Beide konnten ihre Schwerpunkte und damit auch Unterschiede deutlich machen. Wer der bessere Kandidat für das Amt des Bürgermeisters in Wutöschingen ist, müssen die Wähler am 30. April entscheiden.

Bleiben Sie immer aktuell informiert

Bereits im Vorfeld der Bürgermeisterwahl, am Wahltag selbst und nach der Wahl halten wir Sie auf dem Laufenden. Alle Informationen rund um die Bürgermeisterwahl in Wutöschingen haben wir hier in diesem Artikel für Sie gebündelt: