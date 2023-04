Frischen Wind möchte Joana Carreira in die Gemeinde bringen. Ihre Kandidatur für die Bürgermeisterwahlen am 30. April hatte sie sich wohl überlegt, erläuterte sie den rund 50 Interessierten im Degernauer Gasthaus „Löwen“.

Sie betonte, dass Bürgermeister Georg Eble „eine sehr gute Basis geschaffen und viele Handlungsfelder eingebracht hat“. Für sie gute Voraussetzungen, um ihre Themen zu setzen, ihr Leitbild einzubringen, um die Gemeinde weiter voranzubringen.

Auf die Frage einer Bürgerin, wie sie das Amt einer Bürgermeisterin als alleinerziehende Mutter miteinander vereinbaren könne, meinte sie: „Mein Sohn ist 15, hat eine Freundin und ist auch mal ganz gerne allein.“ Schon als Leiterin des Rechnungsamts in Stühlingen seien lange Arbeitstage nicht ungewöhnlich: „Ich bin mir bewusst, was auf mich zukommt.“

Das sind die Themen der 32-Jährigen

Betreuungslücken vermeiden, heißt ihre Devise bei der Ganztagsbetreuung in der Grundschule, dieses Angebot soll es deshalb auch in Wutöschingen und Degernau geben. Für die Auwiesenschule in Horheim stehe eine Sanierung an.

Bei der Digitalisierung der Verwaltung mahnte der ehemalige Gemeinderat Thomas Hofacker, die älteren Bürger nicht abzuhängen. Die Kandidatin betonte, dass Bürger-App und Online-Formulare ein Zusatzangebot sein werden. Sie sprach sich für die Beibehaltung der unechten Teilortswahl aus. Dadurch sei jeder Ortsteil im Gemeinderat vertreten.

Bürgernähe sei ihr wichtig, deshalb werde sie Sprechstunden sowie einmal im Jahr Einwohnerversammlungen in den Ortsteilen anbieten. Im Themenfeld Infrastruktur hat sie vor allem die Ortskernsanierung in Schwerzen im Blick.

Die Vereinsförderung soll einen Passus bekommen, der Zuschüsse von zehn bis 20 Prozent für Investitionen vorsieht. Für die offene Jugendarbeit will sie Strukturen schaffen, die Bauwagen-Szene ordnet sie als „geschlossene Gesellschaft“ ein. Sie möchte federführend einen Jugendbeirat initiieren, Jugendliche somit an die Politik heranführen und einen Ort schaffen, wo sich die Jugend mit Unterstützung der Verwaltung treffen kann. Hierfür soll ein Programm aufgestellt werden.

Sie hält die hausärztliche Versorgung für unzureichend, möchte Ärzte mit mietfreien Wohnungen, Kindergartenplätzen oder Zuschüssen zur Praxismiete locken. Die Barrierefreiheit sei ausbaufähig, ebenso das Radwegenetz.

Joana Carreira möchte im Falle ihrer Wahl einen Klimabeirat nach dem Vorbild der Gemeinde Lauchringen aufbauen und die Bürger bei der Wärmeplanung und der Planung von Photovoltaikanlagen mitnehmen. „Nur gemeinsam schaffen wir das.“

