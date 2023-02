Zahlreiche Bürger haben die Einwohnerversammlung in der Gemeindehalle Eggingen besucht. Bürgermeister Karlheinz Gantert ehrte dabei Blutspender. Walter Joos und Ulrich Güntert hatten 50-mal Blut gespendet, Helga Weicher 25-mal, je zehnmal Ramona Kramer, Juliane Morath, Vanessa Müller und Lucas Zeidler. Alle erhielten Urkunde und Ehrennadel vom Land Baden-Württemberg sowie von der Gemeinde Eggingen einen Einkaufs-/Verzehrgutschein der heimischen Geschäftswelt. Bürgermeister Gantert bedankte sich bei ihnen, „selbstlos Hilfe für Unbekannte geleistet zu haben, trotzdem ist es euch ein Anliegen, Verantwortungsbewusstsein für die Gesellschaft zu übernehmen“.

2022 sei ein Krisenjahr gewesen, sagte Gantert. „Insgesamt bewegen wir uns weiterhin im Krisenmodus, die Auswirkungen der Energiekrise sind auch hierzulande zu spüren.“ Als Plus sieht er die Chance, Optimismus, Hilfsbereitschaft und Empathie zu zeigen. Er gab einen Rückblick zu den Themen Bauplätze, Friedhof und Feuerwehr, Trinkwasserversorgung, Kindergarten und Grundschule (Ganztagsbetreuung), Badesee-Verein, Flüchtlinge und Reaktivierung der Wutachtalbahn.

Die Geschäftsräume, in denen sich der Egginger Landmarkt befindet und daneben ehemals der Schlecker wurden Anfang März samt 200 Parkplätzen und vier Tiefgaragenstellplätzen verkauft. Um den Bestand des Landmarkts sicherzustellen, hat die Gemeinde das Objekt für 533.000 Euro gekauft. Dazu war keine Kreditaufnahme nötig. Da dies nicht im Haushalt vorgesehen war, per Nachtragssatzung, die Aufsichtsbehörde hatte keine Einwände. Die beiden Initiatoren und Investoren Markus Baumann und Markus Glattfelder stellten die Pläne für die Senioren-Wohnanlage in der Dorfmitte vor. Baubeginn ist in den nächsten Wochen, die ersten Mieter können im Herbst 2024 einziehen.

Im Ausblick erläuterte Bürgermeister Karlheinz Gantert die wichtigsten Punkte. Die Trinkwasserversorgung wird die Gemeinde in den nächsten Jahren beschäftigen. Die Ganztagesbetreuung im Kindergarten werde unvermeidbar sein, in der Grundschule sei sie Pflichtaufgabe. Freiflächen-Photovoltaikanlagen wurden angesprochen, da ein Investor aus Frankfurt größere Flächen in Eggingen nutzen möchte und damit finanziell attraktiver sei als Landwirte. Es sei Thema im Gemeinderat, ob ein Bebauungsplan für solche Flächen aufgestellt werde und gleichzeitig parallel dazu ein Flächennutzungsplan.

Ein Notfallplan für Stromausfälle müsse aufgestellt werden. Außerdem stehe die Überlegung an, weitere Wohnflächen und Gewerbeflächen festzulegen. Die freien Flächen liegen an der Wutach und damit im Überschwemmungsgebiet. Zum Jahresende hat die Zwirnerei Untereggingen geschlossen, es bestehe seitens der Eigentümer keine Dringlichkeit, die Fläche sofort zu verkaufen. Eventuell werde dort ein Logistikzentrum aufgebaut, in Absprache mit der Gemeinde vielleicht sogar eine Wohnbebauung in einem Teilbereich in den nächsten drei bis vier Jahren.

Fragen der Bürger

Manfred Vogelbacher fragte, warum die Gemeinde im Bereich Freiflächen-Photovoltaik nicht selbst aktiv werde und auf Investoren von außerhalb warte: „Warum macht das die Gemeinde oder ein Teil der Gemeinde nicht selber, warum lassen wir Investoren aus Frankfurt da her und wir haben den Schaden und profitieren gar nicht davon? Warum können wir das nicht selber initiieren und eine Genossenschaft gründen? Das gehört in Bürgerhand. Wieso nicht zum Nutzen für die Allgemeinheit?“ Dass das Wasserschutzgebiet ein Ausschlusskriterium sei und danach nicht mehr so viele Flächen übrigbleiben, erläuterte Bürgermeister Karlheinz Gantert. Unabhängig davon werde der Gemeinderat einen Leitfaden erstellen.

Reinhard Limberger fragte, warum die Gemeinde nicht das Grundwasser durch Tiefbohrungen anzapfe. Lucia van Kreuningen erkundigte sich nach dem Tiefbrunnen bei der Zwirnerei Untereggingen. Der seit Langem angefragte Sonnenschutz beim Spielplatz werde auch in nächster Zeit nicht kommen, da dieser massiv verbaut werden müsse, um Stürmen standzuhalten. Herbert Streuff hatte vermehrt schnelle Fahrer, vor allem Schülerbusse, in der Karl-Armbruster-Straße beobachtet, auch der Gehweg wurde ausweichend von einem Auto befahren. Er bat um Möglichkeiten, damit die Kinder auf dem Gehweg geschützt seien. Im Zuge der Beantragung einer Tempo-30-Zone im Ort seien 15.000 Euro für Verkehrszeichen in den Haushalt eingestellt worden, erläuterte Bürgermeister Karlheinz Gantert. Auch werde er sich direkt an den Ansprechpartner für die Schulbusse wenden und das mobile Messgerät aufstellen.

Auf eine Anfrage von Karlheinz Amann erläuterte Bürgermeister Karlheinz Gantert, dass als mögliche Lösung für die Flüchtlingsunterbringung das Kloster und das ehemalige Krankenhaus in Stühlingen möglich wären mit kompletter Infrastruktur. Dies werde aber durch den Brandschutz verhindert. Ein Gehweg wurde in der Straße Im Schönbrunnen gewünscht, da hier die Autos oft zu schnell fahren würden. Peter Beil wunderte sich, warum die Gemeinde nicht längst den Bau eines Seniorenheims in die Hand genommen hat. Ebenso angesprochen wurde das Stadtmobil/Carsharing.