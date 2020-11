von Sandra Holzwarth

Es ist eine besondere Ausstellung, die vor Kurzem in der Mediothek Wutöschingen eröffnet wurde. Tanja Crazyangeleyes aus Koblenz präsentiert ihre Bilder zum ersten Mal der Öffentlichkeit. Besonders ist die Geschichte, die ihre Werke erzählen: Die 46-Jährige, die im Kreis Waldshut geboren und aufgewachsen ist, war mehr als 30 Jahre lang drogenabhängig und hat während der Therapie ihre Leidenschaft für das Malen entdeckt.

Die Öffnungszeiten Die Bilder können während der Öffnungszeiten der Mediothek besichtigt werden: montags und freitags von 16 bis 18 Uhr, dienstags und donnerstags von 9.30 bis 12.30 Uhr und mittwochs von 16 bis 19 Uhr.

„In meinen Bildern habe ich die schwierigste Zeit meines Lebens verarbeitet“, verrät die 46-Jährige, die nur ihren Künstlernamen veröffentlicht haben will. Wut, Trauer, Melancholie und Verzweiflung konnte sie an der Staffelei oder an der Töpferscheibe Ausdruck verleihen. Ihre Bilder sind ausdrucksstark und spiegeln oftmals das Temperament der Künstlerin wieder.

Die Künstlerin mit einem Werk und ihrem Hund. | Bild: Sandra Holzwarth

Es sind einige außergewöhnliche Werke entstanden, in denen sich auch Dinge aus dem Alltag der Künstlerin finden: Vom Kuschelhasen bis zur Fliegenklatsche hat Tanja Crazyangeleyes vieles auf der Leinwand verarbeitet, was während der Entstehung des jeweiligen Werkes eine zentrale Rolle für sie gespielt hat. Das wichtigste Bild ist für sie „Crazy Age“: „In diesem Bild habe ich meine gesamte Lebensgeschichte verarbeitet“, erklärt Tanja Crazyangeleyes. Im Gegensatz zu den anderen Werken ist dieses Bild unverkäuflich, kann aber als Druck erworben werden.

Kunst gibt Kraft

Die Kunst, ob Malen, Töpfern oder das Verfassen von Gedichten, hat die Künstlerin immer wieder über Krisen hinweg getragen und dunkle Stunden erträglicher gemacht. Sie litt unter einer Polytoxikomanie, war von mehreren Drogen gleichzeitig abhängig. Der Entzug war ein langer und harter Weg. „Aus der Kunst konnte ich immer wieder Kraft schöpfen und meine Abhängigkeit von den Drogen vor einem Jahr endgültig besiegen“, sagt sie.

Sehr persönliche Bilder

Zeugnis dieses langen Weges sind ihre Bilder, die sie jetzt in der Wutöschinger Mediothek ausstellt. „Es ist mir nicht leicht gefallen, diese sehr persönlichen Bilder, die sonst in meiner Wohnung hängen, der Öffentlichkeit preiszugeben. Aber es ist meine Geschichte und auch ein Stück Therapie, darüber zu sprechen und sie mit anderen Menschen zu teilen“, so die dreifache Mutter. Sie habe die Vorbereitung der Ausstellung mit Beate Süß und dem Künstler Stefano Barbera genossen.

Der Kontakt

Bei der Vernissage verriet Beate Süß, wie der Kontakt zustande gekommen ist: „Ich habe ein Porträt von Tanja Crazyangeleyes in der Tageszeitung gelesen und dachte, wenn wir mit dem Ermöglichen einer Ausstellung den Weg der Heilung unterstützen können, werden wir das gerne tun.“ Sie freut sich, dass sie gemeinsam mit Stefano Barbera, der die Ausstellungen in der Mediothek organisiert, der noch unbekannten Künstlerin eine Plattform bieten kann.