Die Faszination auf zwei Rädern in seiner gesamten Bandbreite. Ein ganz neues Einkaufserlebnis bietet der neue Bike Stuff & Tours im Gewerbepark in Horheim. Bisher in der Hauptstraße in Wutöschingen untergebracht, bietet das Unternehmen jetzt noch mehr Auswahl zum Anfassen und einen optimierten Service. Neu mit dabei ein Wohlfühlort mit Kaffee und Kuchen oder Eis.

Produkte Bikes und die passendenProdukte Und jetzt wird die Neueröffnung des Concept Stores gefeiert: Am Samstag, 26. August, und Sonntag, 27. August, von 10 bis 18 Uhr, präsentieren acht Hersteller ihre Neuheiten aus den Bereichen Bikes, E-Bikes sowie die passenden Produkte, die auch direkt vor Ort getestet werden können. Der Sonntag gehört mit Hüpfburg und einem Frühschoppen mit dem Musikverein Harmonie Horheim, ganz der Familie. Es gibt einen Trailtechnik Workshop und auch für das leibliche Wohl der Gäste wird in großer Auswahl gesorgt.Zusammen mit „Schultz. Der Möbelmacher“ aus Stühlingen-Sparenberg haben die Geschäftsführer Christian Ramirez und Timmo Preiser ihr Konzept entwickelt. Mehr Parkplätze und ein besserer Ladenzugang als bisher in Wutöschingen, sind hier möglich und die Probefahrten können sicher auf dem eigenen Gelände durchgeführt werden. „Wir versuchen ein Einkaufserlebnis zu schaffen, das es vorher noch nicht gab“, erläutert Marketing- und Personalleiter Emmanuele Regino. Seit seinem Eintritt 2022 bereitet er die Neuerungen des Concept Store vor – das Team wurde vergrößert, die digitale Präsenz und das E-Commerce ausgebaut. Mit einer Verkaufsfläche von 1.300 Quadratmetern sind eine neue Einkaufsatmosphäre und einzigartige Markenerlebnisse rund um das Thema Fahrradfahren möglich. Die Auswahl an Fahrrädern, Zubehör und Kleidung wird größer. Ob Trail, Enduro, Downhill, Road, Trekking oder Gravel, als Pedelec oder Bio-Bike, hier findet jeder garantiert sein Traumrad. Es gibt Bikes und E-Bikes der Marken Scott, Specialized, Pivot Cycles, Santa Cruz Bicycles, Hohe Acht Bikes, BESV, Super73, Norco, Rondo, Rotwild Bikes, Campus und Bold Cycles. Für Kinder sind die superleichten Kinderfahrräder von Woom vorhanden, außerdem qualitative Fahrradanhänger und Kinderfahrradsitze von Thule Sweden. Lastenräder von Urban Arrow, Liegeräder von HP Velotechnik und Falträder von Eovolt gehören mit dazu. Für elektrischen Fahrspaß sorgen die Electric Motocross Bikes von Sur-Ron, Stark Future und Pohlbock. Großen Wert legt das Team weiterhin auf den Service: Der Beratungs- sowie der Werkstattservice wird stetig optimiert und durch regelmäßige Schulungen bleibt das Team auf dem neuesten Stand. Handgemachtes Speiseeis, Kaffee und Kuchen Der kurze Aufenthalt, um Reifen zu wechseln oder Reparaturen durchführen zu lassen, oder ein neues Bike auszuprobieren, wird in dem neuen Bike Stuff & Tours zu einem ganz neuen Einkaufserlebnis. Denn die gemütlichen Sitzecken im Lounge-Bereich, das handgemachte Speiseeis oder Kaffee und Kuchen sowie kalte Getränke, laden zum längeren Verweilen ein. Wegen des Umzugs werden die beiden Filialen in Wutöschingen und Jestetten von Dienstag, 22. bis Freitag,

25. August geschlossen bleiben. Am heutigen Samstag,

19. August gelten noch 25 Prozent Nachlass auf alle Produkte (außer auf das Fahrradsortiment)..

Über Stock und Stein für alle Bedürfnisse

Wutöschingen (yvw) Bei Bike Stuff & Tours findet der Kunde nicht nur einen Fahrradladen mit Tourangeboten und eine Werkstatt vor: „Wir rücken den Fokus auf unsere Bike Community, denn ohne sie wäre der Neubau überhaupt nicht möglich gewesen“, erklärt Emmanuele Regino die Pläne, die für den neuen Concept Store im Gewerbegebiet Horheim entwickelt wurden. Das leckere Essens- und Getränkeangebot sowie die gemütlichen Sitzbereiche sind nur ein Teil davon. Ob die Fahrradtouristen auf ihrer Tour einen Abstecher auf ein Eis oder eine kleine Reparatur im Concept Store machen, einfach mal ihr nächstes Traumbike ausprobieren möchten oder ob mehr Bedarf da ist, das junge Team bleibt am Puls der Zeit. Denn Fahrrad ist nicht gleich Fahrrad. Um Schmerzen beim Radfahren zu vermeiden, sind nicht nur die richtige Rahmengröße, sondern auch perfekt eingestellte Komponenten essentiell. Mittels einer Vermessungstechnik haben Radfahrer bei Bike Stuff & Tours die Möglichkeit, sich vermessen zu lassen. Anhand der Geometriedaten können in wenigen Minuten nicht nur das passende Fahrrad, sondern auch die richtigen Einstellwerte ermittelt werden. „Hier im Raum Waldshut-Tiengen gibt es kaum Fahrradläden, die darauf spezialisiert sind“, so Emmanuele Regino. „Diese Lücke wollen sie füllen“. Denn: „Wir wollen, dass unsere Kunden beschwerdefrei ihre Räder fahren können“, so Emmanuele Regino. Im Concept Store wird der Fokus insbesondere auf Anfänger, Kinder sowie Frauen gerichtet. Das Team möchte den Zugang zum Radsport durch Reparatur- und Fahrtechnik-Workshops sowie durch Vorträge von erfahrenen Bikern für Einsteiger erleichtern. Vor allem weibliche Biker wollen sie fördern. Seit 2022 kooperieren sie mit „Trail Girls On Fire“ aus dem Hochrhein: „Wir sehen, dass die weibliche Mountainbike-Community in den letzten Jahren stark gewachsen ist, in unserer Region allerdings noch zu wenig unterstützt wird, das möchten wir unbedingt ändern!“ erklärt Emmanuele Regino.

bis extrem Von anspruchsvollbis extrem Das Konzept der Radtouren wird nicht nur beibehalten, sondern auch erweitert. Im September bietet Bike Stuff & Tours rund 150 Kilometer im Val Müstair an, ein authentisches Trail-Erlebnis mit naturbelassenen Singletrails und erstklassig gepflegten Mountainbike-Routen, vom Tal bis hinauf in alpines Gelände inklusive Biketransport für sorgenloses Shutteln. Die Mountainbike-Szene freut sich bereits jetzt auf die Freeride Trails von Finale Ligure Ende Oktober, hier gibt es Touren von anspruchsvoll bis extrem. Weitere Informationen zu dieser Tour und alle weiteren Touren gibt es auf Anfrage direkt im Concept Store.

Alles aus eigener Hand in Teamarbeit