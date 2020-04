von Yvonne Würth

Pfarrer i.R. Karl Boll vom Kloster Marienburg in Ofteringen erinnert sich gerne an den befreundeten Heimatdichter Gerhard Anton Jung, dessen Sterbetag sich am 25. April jährt. Der Heimatdichter Gerhard Anton Jung, geboren am 10. August 1926 in Zell im Wiesental, gestorben am 25. April 1998 in Lörrach, war deutscher Mundartdichter und Schriftsteller. Der Ehrenbürger erhielt unter anderem das Bundesverdienstkreuz am Bande.

Gerade während der Corona-Pandemie ist das Beten besonders wichtig. | Bild: Yvonne Würth

Pfarrer Boll schätzt besonders das Dialekt-Gebet „An Diinere Hand“ sowie folgenden Spruch von Jung: „Am wertvollste/lebe mir Mensche im Grund/we mir lebe/für s Lebe/wo noch is chunnt!“ Frei übersetzt: „Wenn wir so leben, dass es ein Leben nach uns gibt, dann leben wir besonders wertvoll.“

Die Klostergemeinschaft im Kloster Marienburg Ofteringen (Bild) sowie eine Reihe von Gläubigen aus der Region wechseln sich seit der Gründung im Juni 1862 mit dem ewigen Gebet vor dem in der Monstranz ausgesetzten Altarsakrament ab. | Bild: Yvonne Würth

Boll lernte den Heimatdichter während seiner Zeit als Seelsorger in Rheinfelden-Karsau kennen und schätzen. Pfarrer Boll stammt aus Schwerzen. Nach Stationen als Seelsorger in Ehrenkirchen-Ehrenstetten und Rheinfelden-Karsau wurde er im Dezember 2016 nach 21 Jahren in der Seelsorgeeinheit Klettgau-Wutöschingen in den Ruhestand verabschiedet. Seit sein Nachfolger Stefan Weber verabschiedet wurde, hält der 91-Jährige bis heute noch täglich Gottesdienste im Kloster Marienburg Ofteringen ab. Diese finden während der Corona-Pandemie im Johannes-Raum statt, um den Kontakt zu den Betern in der Klosterkirche zu vermeiden. Mit dabei ist die Klostergemeinschaft mit den Schwestern Passionistinnen und Benediktinerinnen.

Auch während der Corona-Pandemie halten die Gläubigen aus der Region die ewige Anbetung aufrecht. Seit der Gründung des Klosters Marienburg Ofteringen im Juni 1862 durch Sabina Schneider von Sinzheim, der späteren Schwester Maria Josefa Meinrada, wird hier die ewige Anbetung zelebriert. Tag und Nacht beten die Klosterschwestern für den weltweiten Frieden und die Sorgen der Menschen in der Region. Die Klostergemeinschaft freut sich über regelmäßige Unterstützung bei der ewigen Anbetung. In einem festen Stundenplan werden die Zeiten eingetragen, damit auch gewährleistet wird, dass immer mindestens ein Gläubiger anwesend ist.