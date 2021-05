von Yvonne Würth

Die Berufung der Wortgottesdienstleiter Carmen Würth und Giampietro Forgione fand als Abschluss der Ausbildung am Sonntag in der Kirche St. Johannes der Täufer Schwerzen statt. Die Ausbildung wurde während der Pandemie mit Ausnahme des ersten Präsenz-Treffens coronakonform per Zoom durchgeführt, der Kurs hatte am 9. Oktober 2020 begonnen. „Während der Ausbildungsphase mussten wir mindestens zwei sonntägliche Wortgottesfeiern abhalten und mindestens eine Wortgottesfeier an einem Werktag“, erläutert Giampietro Forgione.

Zu den Grundlagen des Kurses gehören die liturgischen Elemente von Wortgottesfeiern, den Teilnehmern wurden auch Entstehung und Entwicklung dieser Elemente erläutert. Auch die musikalische Gestaltung der Feiern ist mit einbezogen worden: Wie, wo und wann welche Art von Musik passend ist. „Unsere Aufgabe besteht nun darin, das Wort Gottes in der Wortgottesfeier zu verkünden und wenn möglich, viele Mitfeiernde mit unserer Begeisterung zu erreichen. Genauso werden wir natürlich auch Andachten und besondere Anlässe wie in der vergangenen Osterzeit die Kreuzwegandachten gestalten.“