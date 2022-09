Termine und Kontakt

Der Singkreis Eggingen plant am 16. Oktober um 18 Uhr ein Konzert in der katholischen Kirche Erzingen sowie das 16. Internationale Chortreffen am 4. Juni in der Gemeindehalle. Nähere Infos gibt es im Internet ( www.singkreis-eggingen.de ). Der Vorsitzende des Singkreises Eggingen, Josef Brogle, ist unter Telefon 07746/723 und per E-Mail (josef.brogle@t-online.de) zu erreichen.