von Yvonne Würth

Auf große Resonanz ist der 20. Fahrradbasar der Grundschule Eggingen gestoßen. Das Helferteam, bestehend aus Eltern und Lehrern der Grundschule Eggingen, hatte am Samstagvormittag bei der Annahme in der Gemeindehalle Eggingen alles systematisch sortiert. Sämtliche Fahrzeuge wurden nur in gutem Zustand angenommen, die Väter im Helferteam hatten sich alles genau angeschaut, bevor sie die Räder und Roller für den Verkauf freigaben.

Einer der Helfer ersetzte noch eine fehlende Schraube, damit der Roller auch verkehrssicher ist. | Bild: Yvonne Würth

Rechtzeitig zum Verkaufsstart am Nachmittag waren alle angebotenen fahrbaren Untersätze und das passende Zubehör sortiert und präsentiert. Vor der Eröffnung des Fahrradbasars warteten viele Besucher bereits geduldig – die Schlange zeigte das große Interesse am fahrbaren Untersatz zum Spielen und für Radtouren mit der Familie.

Vor der Eröffnung des 20. Fahrradbasars der Grundschule Eggingen in der Gemeindehalle warteten viele Besucher bereits geduldig. | Bild: Yvonne Würth