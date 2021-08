von Sandra Holzwarth

Ehrungen und Verabschiedungen standen im Mittelpunkt der Hauptversammlung des DRK Wutöschingen. Bereitschaftsleiter Benno Macchinetti und Kassierer Harald Bächle wurden aus ihren Ämtern verabschiedet. Beide hatten sich nicht mehr zur Wiederwahl gestellt. Bürgermeister Georg Eble und Kreisbereitschaftsleiterin Renate Reinhart würdigten die Verdienste der Vorstandsmitglieder und dankten mit Blumen und einem Weinpräsent für das große Engagement.

Benno Macchinetti hatte vor 15 Jahren das Amt des Bereitschaftsleiters im Wutöschinger DRK-Ortsverein übernommen und seither wertvolle Aufbauarbeit geleistet: „Ohne dich, lieber Benno, würde es unseren Ortsverein vermutlich gar nicht mehr geben“, betonte Bürgermeister Eble. Tatsächlich stand der Ortsverein zu dieser Zeit kurz vor dem Aus und eine Fusion mit dem DRK-Ortsverein Lauchringen wurde bereits diskutiert.

Kreisbereitschaftsleiterin Renate Reinhart ehrte den Wutöschinger Bürgermeister Georg Eble für 20-jährige Mitgliedschaft im DRK-Ortsverein Wutöschingen mit dem DRK-Treuedienstabzeichen in Bronze. | Bild: Holzwarth, Sandra

„Benno Macchinetti hat den Verein wieder mit Leben erfüllt, hat regelmäßige Dienstabende eingeführt, aktive Mitglieder geworben, Blutspendetermine professionell organisiert, Ausbildungsangebote geschaffen. „Das Image unseres Ortsvereins wurde durch die Arbeit von Benno Macchinetti und durch die Präsenz bei vielen Einsätzen, Veranstaltungen und offiziellen Anlässen immens aufgewertet“, betonte Georg Eble und an den Geehrten gewandt: „Darauf kannst du sehr stolz sein.“ Benno Macchinette bedankte sich mit dem Zitat: „Eine Firma ist immer nur so gut wie ihre Mitarbeiter – dass trifft auch auf unseren Verein und unser engagiertes Team zu.“

Harald Bächle hat das Amt des Kassierers 13 Jahre bekleidet und die Kasse in all den Jahren akribisch und genau geführt. Der Aufschwung im Ortsverein hat sich auch in der Anzahl der Buchungen widergespiegelt, sodass Harald Bächle immer mehr Umsätze zu verbuchen hatte. „Auf Sie war immer Verlass“, lobte Georg Eble. Nicht nur als Kassierer, sondern auch für zahlreiche Einsätze im Rettungsdienst hat sich Harald Bächle zur Verfügung gestellt. Georg Eble betonte, dass es nicht mehr viele Menschen gibt, die sich selbstlos und ehrenamtlich so sehr in den Dienst der Allgemeinheit stellen. „Wir sind froh, dass Benno Macchinetti und Harald Bächle unserem Ortsverein auch künftig treu bleiben“, erklärt Georg Eble. Auch für die Kreisbereitschaftsleiterin Renate Reinhart, die im Oktober aus ihrem Amt ausscheidet, fand Eble herzliche Worte für die gute Zusammenarbeit.

Bürgermeister Georg Eble wurde im Rahmen der Mitgliederversammlung der DRK-Ortsgruppe Wutöschingen für 20-jährige Mitgliedschaft mit dem Treuedienstabzeichen in Bronze geehrt. Ebenso lange ist der Bürgermeister bereits Vorsitzender der DRK-Ortsgruppe. Kreisbereitschaftsleiterin Renate Reinhard überreichte ihm das Abzeichen und würdigte die Treue und Verdienste um den Ortsverein Wutöschingen mit ehrenden Worten.

Treue Mitglieder

Seit 15 Jahren ist Edeltraud Gebert Mitglied im Ortsverein, Priska Hilpert seit zehn Jahren. Für fünf Jahre aktive Mitgliedschaft wurden Kim Fischeder, Marvin Kässheimer, Olga Schmidt, Andrea Trippel und Steven Weidner geehrt. Bis auf Andrea Trippel kommen die letztgenannten alle aus dem Jugend-Rot-Kreuz des Vereins in die Gruppe der Aktiven.

Für fünfjährige Mitgliedschaft im Ortsverein wurden Kim Fischeder, Steven Weidner, Andrea Trippel, Marvin Kässheimer und Olga Schmidt mit einer Urkunde geehrt. Bild: Sandra Holzwarth | Bild: Holzwarth, Sandra

Einige von ihnen waren auch bereits bei den Schulsanitätern aktiv. Andrea Trippel leitet die Gruppe der Schulsanitäter an der Alemannenschule und ist über ihre eigene Sanitätsausbildung beim DRK zum Ortsverein Wutöschingen gekommen. Sie brennt für die Arbeit beim DRK. „Es ist kein Hobby, dass nebenher läuft. Wenn man Rotkreuzler ist, dann mit Leib und Seele.“