Zwei Bebauungsplanänderungen standen in der jüngsten Sitzung des Wutöschinger Gemeinderats auf der Tagesordnung. Das Gremium erteilte in beiden Fällen seine Zustimmung.

Zum einen stimmte der Gemeinderat einer Änderung des Bebauungsplanes „Obere Mühlewiesen“ in Degernau im vereinfachten Verfahren zu. Damit schafft das Gremium die planungsrechtlichen Voraussetzung für den Bau eines Mehrfamilienhauses, dessen zwölf Wohnungen vermietet werden sollen. Insgesamt sieht der Bebauungsplan „Obere Mühlewiesen“ in Degernau eine Bebauung mit sechs mehrgeschossigen Häusern vor, von denen fünf bereits in der Vergangenheit realisiert worden sind.

Die Änderungen des Bebauungsplanes betreffen die Ergänzungen der Dachformen um ein Pultdach, die Festsetzung der maximalen Firsthöhe mit 14 Meter, die Erhöhung der Gebäudesockelhöhe von maximal 1,20 auf 1,40 Meter. Auch die Änderung der festgesetzten Zahl an Vollgeschossen wird von drei auf vier erhöht. Zudem wird mit der Änderung das Baufenster angepasst und die Grundflächenzahl im zeichnerischen Teil von 0,3 auf 0,5 erhöht, um eine wirtschaftliche Umsetzung des Bauprojektes zu ermöglichen und den dringend benötigten Wohnraum zu schaffen.

Grünes Licht gab der Gemeinderat außerdem für die Änderung des Bebauungsplanes „Ortsetter“ in Schwerzen im vereinfachten Verfahren. Die Änderung erlaubt die Erhöhung der Geschossflächenzahl von 0,6 auf 0,7, die Anpassung des Baufensters, die Zulassung eines Flachdaches und den Wegfall der Dachneigungsvorgaben. Zudem ist die Höhen des Gebäudes nun mit einer Firsthöhe auf maximal 9,35 Meter begrenzt, außerdem entfällt nun die festgelegte Ziegelfarbe. Mit der Bebauungsplanänderung soll der Umbau eines bereits bestehenden Mehrfamilienhauses auf dem Flurstück Nr. 64/2 ermöglicht werden, welches bisher im Obergeschoss nur über eine geringe Geschosshöhe verfügt.