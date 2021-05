von Sandra Holzwarth

Ihren 85. Geburtstag feiert Paula Flum aus Wutöschingen am Montag, 3. Mai. Bekannt ist die Jubilarin vor allem als Leiterin von Fastenkursen, Vorträgen über gesunde Ernährung und biologischen Gartenbau, sowie als Autorin von mittlerweile 21 Büchern.

Die Kindheit

1936 geboren und aufgewachsen ist Paula Flum als ältestes von fünf Kindern in Dettighofen. Trotz der Kriegsjahre hat sie ihre Kindheit in schöner Erinnerung: „Wir mussten schon früh mitarbeiten, doch das hat uns nicht geschadet“, erinnert sich die rüstige Seniorin. In jungen Jahren arbeitete sie als Dienstmädchen, dann als Bedienung. In ihrem Heimatort Dettighofen eröffnete sie einen Gastronomiebetrieb und schenkte drei Söhnen das Leben.

Die Leidenschaft

Seit mehr als 52 Jahren lebt sie mit ihrem zweiten Ehemann Armin in Wutöschingen. Ab 1973 beschäftigte sich Paula Flum intensiv mit biologischem Gartenbau und gesunder Ernährung und ließ sich zur Ernährungstherapeutin ausbilden. Mit großer Leidenschaft widmet sie sich den Themen Ernährung, Teilfasten, Gesundheit und biologischer Gartenbau. Bis heute bietet sie über die Volkshochschulen Kurse an.

Paula Flum ist Expertin für Biologischen Gartenbau. Vor Corona hatte sie regelmäßig auch Gruppen im eigenen Garten zu Besuch. | Bild: Holzwarth, Sandra

Bei den Landfrauen im gesamten süddeutschen Raum hält sie Vorträge und sie schreibt Bücher, die sie im Eigenverlag herausgibt. Rund 30.000 Werke hat sie verkauft, zehn Prozent des Erlös spendet die gläubige Christin nach eigenen Angaben an kirchliche Einrichtungen, für Straßenkinder oder Bibel-TV. In mehr als 30 Jahren hat sie ein großes Wissen erlangt. Auch das Fernsehen und das Radio haben ihre Arbeit begleitet.

Die Einschränkungen, die Corona derzeit mit sich bringt, machen ihr nichts aus. „Ich bin viel in meinem Garten, der mein ganz privates Fitnessstudio ist“, verrät sie schmunzelnd. Als Selbstversorgerin arbeitet Paula Flum mit ihrem Ehemann täglich in ihrem Garten, versorgt die Hasen und Hühner und unterstützt bei der Imkerei. Sobald die Pandemie überstanden ist, freut sie sich darauf, wieder Kurse und Vorträge zu halten. Das wichtigste in ihrem Leben sind für die rüstige Seniorin aber ihre Familie und ihr Glaube.

Der Geburstag

Ihren 85. Geburtstag feiert sie bei bester Gesundheit in kleinem Rahmen. „Corona erlaubt eine große Feier mit der ganzen Familie und Freunden leider nicht“, bedauert die Oma von fünf Enkeln und 5 Urenkeln.

Nach Ihren Wünschen gefragt, erklärt die sehr gläubige Paula Flum: „Ich habe alles, was ich brauche und möchte viel lieber denen helfen, die es nicht so gut haben. Ich freue mich über Geburtstagsglückwünsche, aber Geschenke sind nicht nötig. Wer mir eine Freude machen möchte, spendet etwas für Bibel-TV oder für Straßenkinder.“