von Angela Böhrer

Das Kollegium der Grundschule Eggingen hat einen bekannten Kinderbuchautoren eingeladen, um bei den Grundschülern die Lust am Bücherlesen zu wecken. Stefan Gemmel machte auf seiner Lesereise in Eggingen Station und begeisterte mit seiner Empathie für Kinder, seinen schauspielerischen Fähigkeiten beim Vorlesen seiner Bücher und mit den Illustrationen, die seine Texte unterstützten. Die Kinder ließen sich in die Welt der Yetis und der Zauberkugel entführen und fieberten sichtbar bei den spannenden Geschichten mit den Protagonisten mit. Stefan Grimm war am Ende voll des Lobes für die Aufmerksamkeit und die anschließenden Fragen der Kinder.

Kinderbuchautor Stefan Gemmel machte auf seiner Lesereise Station in der Grundschule Eggingen. Bild: Angela Böhrer | Bild: Angela Böhrer

Für die Klassen eins und zwei hatte der Autor sein Buch „Die Yetis sind los! Verflixt und zugeschneit“ mitgebracht. Zwei Yetis und ein Polarfuchs ziehen darin mit Mut und Neugier in ein großes Abenteuer und finden neue Freunde. Die Klassen drei und vier haben sich über Teile aus „Im Zeichen der Zauberkugel – Abenteuer voller Spannung, Freundschaft und Zauberei“ gefreut. Auf dem Dachboden findet Alex darin das geheime Notizbuch seines vermissten Großvaters und eine Zauberkugel. Dort ist seit Jahrhunderten der Junge Sahli gefangen. Alex befreit ihn, und sie werden Freunde. Gemeinsam begeben sie sich auf viele Abenteuer, um mithilfe der Zauberkugel den Großvater zu finden.

Stefan Gemmel hat für seine Bücher, seine Form der Leseförderung und seine Nachwuchsförderung viele Preise und Auszeichnungen bekommen. Er hat bei den Egginger Kindern einen bleibenden Eindruck hinterlassen und sicher bei einigen das Interesse am Bücherlesen geweckt.