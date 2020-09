Laut Angaben der Polizei war eine 25-Jährige gegen 17.45 Uhr mit ihrem VW Polo in Richtung Wutöschingen unterwegs, als sie in einer Kurve von einem entgegenkommenden Pkw zu einem Ausweichmanöver gezwungen wurde. Der VW geriet von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen Baum. Beim Fahrzeug des Unfallverursachers soll es sich um einen weißen Smart mit Schweizer Kennzeichen gehandelt haben. Hinweise nimmt die Verkehrspolizei in Waldshut (07751/89 63-0) entgegen.