Seit 20 Jahren informieren sich Kosmetikerinnen und pharmazeutisch-technische Assistentinnen (PTA) im „Springer Lexikon Kosmetik und Körperpflege“, das aus Horheim stammt. Hier lebt Marina Bährle-Lapp, Autorin dieses über 11.400 Stichworte zum Thema Körperpflege umfassenden Werks.

Waldshut-Tiengen Bummeln und genießen bei Sonnenschein waren beim Verkaufssonntag in Tiengen willkommen Das könnte Sie auch interessieren

Die Stichwortsammlung des in einer Erstauflage von 3000 Exemplaren vom wissenschaftlichen Zweig des Heidelberger Springer-Verlags im Jahr 2001 herausgegebenen Lexikons ist so umfassend, dass die Horheimer Kosmetikerin vom wissenschaftlichen Mitarbeiterstab des Verlags ungläubig gefragt wurde, ob sie das tatsächlich allein zusammengestellt habe.

Frei Verfügbar Die kostenlose Morgen-Mail aus Waldshut-Tiengen: Ihr Start in den Tag mit den Lokalthemen am Morgen Das könnte Sie auch interessieren

Und das nicht, weil ihre Arbeit etwa korrekturbedürftig gewesen wäre. Im Gegenteil, sie selbst hatte in mehr als zehnjähriger Arbeit alles „doppelt und dreifach in Dutzenden verschiedener Werke nachgesehen, war in vielen Bibliotheken, angefangen in Konstanz und Freiburg, bis hin zur Landesbibliothek in Karlsruhe“. Im Mai 2000 unterschrieb Marina Bährle-Lapp beim Heidelberger Verlag ihren Autoren-Vertrag, worauf jedes Stichwort des Lexikons von den Verlags-Wissenschaftlern überprüft und für in Ordnung befunden wurde. Es war klar: Die Kosmetikerin, inzwischen selbst Ausbilderin in ihrem Fach, hatte einen Coup gelandet. Angetrieben vom Wunsch, die Fragen ihrer Schülerinnen aus dem ärztlichen Bereich richtig beantworten zu können, „denn ich ärgerte mich, dafür so viele Nachschlagewerke zu brauchen“. Sie häufte ein profundes Wissen an, für das sie 2006 mit einem Preis ausgezeichnet wurde.

Stühlingen Fernsehen und Telefonieren mit superschneller Datenleitung: Schnelles Internet kommt in die Stadt Das könnte Sie auch interessieren

Heute, 20 Jahre später, ist die fünfte Auflage des Lexikons erschienen, in die Marina Bährle-Lapp, wie stets bei Neuauflagen, sechs Monate Arbeit für die Ergänzung durch neue Begriffe aus der Kosmetik- und Schönheitsindustrie investierte. Ihre Tätigkeit als Kosmetikerin hat sie aufgegeben, um mehr Zeit als Autorin zu haben. Denn inzwischen hat sie auch ihren zweiten Krimi geschrieben, im Eigenverlag erschienen und auch bei Amazon erhältlich. Ihrem Schreibtalent verdankt sie auch ihre Tätigkeit als Dozentin für „kreatives Schreiben“ an der Migros-Clubschule.