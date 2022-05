Einstimmig votierte der Gemeinderat Wutöschingen für einen Antrag an das Land zur Förderung von sogenannten Mobilitätsstationen im Bereich von Bushaltestellen oder Bahnhaltepunkten. Damit sollen die Bushaltestellen in Horheim, Schwerzen und Wutöschingen aufgewertet werden. Nach den derzeitigen Plänen rechnet Bürgermeister Georg Eble mit Kosten in Höhe von rund 383.000 Euro. Das Land will solche Maßnahmen mit bis zu 70 Prozent fördern, wie der Rathauschef informierte. Daher belaufe sich der Eigenanteil der Kommune auf rund 115.000 Euro.

Wie sah der ursprüngliche Plan aus?

Vor 16 Monaten hatte der Landkreis Waldshut die Idee, einen Sammelantrag von Kreisgemeinden an das Land Baden-Württemberg zu stellen, um dem Bedarf Nachdruck zu verleihen. Weil fast alle Kreisgemeinden sich meldeten, wurde das förderfähige Kostenvolumen von einer Million weit überschritten. Aus diesem Grund legte die Wutöschinger Verwaltung nun dem Rat einen Beschlussvorschlag auf den Tisch, um in dieser Angelegenheit selbst tätig zu werden.

Welche Haltestellen sollen verlegt werden?

Die Pläne der Landschaftsarchitekten-Gemeinschaft Burkhard-Sandler (Hohentengen) sehen unter anderem vor, die Haltestellen in Schwerzen vom jetzigen Standort in der Küssabergstraße vor die Kreuzung in Richtung Horheim bei der ehemaligen Volksbank (Kreisstraße 6566) zu verlegen. Dort sollen zwei neue Buswartehäuschen, ein überdachter Abstellplatz für zehn Fahrräder, eine Park and Ride-Beschilderung sowie eine ÖPNV-Stele aufgestellt werden.

An der Kirchenmauer (links) und auf der gegenüberliegenden Seite an der Kreisstraße 6566 von Horheim Richtung Grießen sind die neuen Haltestellen im Wutöschinger Ortsteil Schwerzen geplant | Bild: Gerald Edinger

Die Kirchenmauer soll mit Sitzbänken versehen werden, der Gehweg wird verlegt und auf der gegenüberliegenden Seite wird der Grünstreifen in das Konzept einbezogen. Die Parkplätze gehören der Gemeinde und werden künftig als P+R-Parkplätze ausgewiesen. Um den Verkehr einzubremsen, sollen Betonstreifen nach dem Vorbild in Degernau eingebaut werden – eine „rein optische Maßnahme“, wie Eble erläuterte.

Wer hatte die Idee für die Verlegung?

„Die Idee, die Haltestelle an diesen Ort zu verlegen, stammt von den Busfahrern selbst“, erläuterte der Bürgermeister. Damit würde die Engstelle in der Küssabergstraße Richtung Wutöschingen wegfallen. Markus Büche (FW) gab zu bedenken, dass die Anwohner des Grünwegs schon jetzt Probleme bei der Einfahrt in die Kreuzung hätten. Wenn Busse an dieser Straße halten, würde sich das noch verstärken. Der Rathauschef erläuterte, dass der Landkreis am einem Kreisverkehr an dieser Stelle kein Interesse habe, andererseits die jetzige Verkehrslage alle zur Vorsicht mahnt. Martin Koller (FW) merkte zu diesem Thema an: „Alles ist besser als die jetzige Situation!“ Die Haltepunkte in Horheim werden ebenfalls modernisiert, die Kosten sind hier mit 30.000 Euro am geringsten.

Das kostet der Umbau zu Mobilitätsstationen Die Gesamtkosten Die Bushaltestellen in Wutöschingen, Schwerzen und Horheim sollen zu Mobilitätsstationen umgebaut werden. Die Gesamtkosten betragen nach den Berechnungen des Planers rund 383.300 Euro. Die Verwaltung rechnet mit einem Zuschuss vom Land von 70 Prozent. Die Maßnahmen in Horheim P+R-Beschilderung, ÖPNV-Stele und zehn überdachte Fahrradstellplätze, Kosten rund 30.000 Euro. Die Maßnahmen in Schwerzen Verlegung der Haltestellen auf die K6566 bei der ehemaligen Volksbank, zwei neue Wartehäuschen, zehn überdachte Fahrradstellplätze, P+R-Beschilderung und ÖPNV-Stele (142.000 Euro). Die Maßnahmen in Wutöschingen Neuanlage der beiden Haltebuchten für barrierefreien Einstieg, zehn überdachte Fahrradstellplätze, P+R-Beschilderung und ÖPNV-Stele (211.200 Euro).

Wie sehen die weiteren Pläne aus?

Völlig neu gestaltet werden die bestehenden Haltebuchten im Kernort. Ein barrierefreier Einstieg in den Bus soll hier geschaffen werden. Die anderen Maßnahmen sind ansonsten gleich, wie an den Busstationen in Schwerzen und Horheim. Niklas Nüssel (Grüne) regte an, in Wutöschingen statt der Fahrradständer Boxen mit Ladestationen anzuschaffen, um E-Bikes dort sicher abstellen und laden zu können. „Der Flächenverbrauch wäre geringer und ich erhoffe mir davon eine positive Wirkung für die Bahnhaltestelle in Wutöschingen.“ Eble gab die hohen Anschaffungskosten zu bedenken, und zweifelte daran, ob der Weg von der Bushaltestelle zum Bahn-Halt nicht gescheut werde. Dennoch versprach er, sich mit dem Planer diese Möglichkeit der Rad-Boxen anzuschauen.