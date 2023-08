Die Siedlergemeinschaft Wutöschingen hat Kinder im Rahmen des Sommerferienprogramms der Gemeinde Wutöschingen zu einer besonderen vierstündigen Führung durch die Tiengener Altstadt eingeladen. Ein Dutzend Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Alter von neun bis 13 Jahren waren gespannt darauf, welche Überraschungen die Zeitreise ins Mittelalter für sie bereithielt.

Unter dem Motto „Ritter, Räuber, Burganlagen“ führte sie Ritter Alwig von Sulz, alias Ronald Landwehr, in unbekannte Winkel und Gassen der Stadt. Bevor es losging, wurden die Kinder in einfache Gewänder gekleidet, die mit einem Seil um die Taille zusammengehalten wurden. Natürlich brauchte der Ritter „Knappen“, die das Tragen von Schwert, Schild, Helm und Trinkbecher übernehmen sollten. Einer durfte sogar das Signalhorn blasen. Mit seinem profunden Wissen über die Geschichte der Stadt konnte Stadtführer Landwehr nicht nur die Kinder zum Staunen bringen, auch deren Begleiter erfuhren vieles aus der Geschichte der Stadt Tiengen, was sie bisher nicht wussten. Alwig von Sulz zeigte ihnen das „Gold des Mittelalters“, Salz, berichtete von der Geschichte des Schlosses und erzählte in der Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt vom redegewandten Abt Bernhard von Clairvaux, der im Jahr 1146 auch hier zum zweiten Kreuzzug aufrief. Weiter ging es durch enge Gassen zu historischen Gebäuden, und durch einen langen, schmalen Gang mit lautem Geschrei mitten ins Städtle.

Am Josefs-Brunnen durfte der „Mundschenk“ der Gruppe dem Ritter dann frisches Wasser reichen. Höhepunkt und Abschluss der originellen Führung durch die Stadt war der Storchenturm, der früher als „Diebesturm“ diente. Einige besonders wissbegierige und fleißige „Knappen“ wurden von Alwig von Sulz (Ronald Landwehr) sogar noch zum Ritter geschlagen. Stolz reckten die derart geehrten ein Schwert in den Himmel.