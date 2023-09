Frau Göbel, Sie sind Mitorganisatorin des Festwochenendes. Wie genau feiert der Ski- und Wanderclub Horheim seinen 50. Geburtstag?

Am Sonntag, 17. September, sind alle aus nah und fern eingeladen, mit uns bei der Wutachhalle zu feiern. Es gibt Unterhaltung für Groß und Klein, unter anderem wird Nordic Walking vorgestellt und es gibt kulinarische Angebote, auch Kaffee und Kuchen. Am Vortag feiern wir in der Wutachhalle vereinsintern mit einem Büfett, dem Duo „Laktosefrei“ und mit Musik unseres Mitglieds Bernhard Aberle. Wir richten einen Fahrdienst ein. Wer sich bei unserem Vorsitzenden Walter Robold unter der Nummer 07746 2601 meldet, kann ihn kostenlos in Anspruch nehmen. Außerdem machen wir Ende September noch eine Stadtführung in Freiburg. 50 Jahre Ski- und Wanderclub Horheim sind ein wichtiges Datum für uns, vor allem weil man sieht, dass es nicht mehr viele Wanderclubs gibt. Der Wanderclub Lottstetten hat beispielsweise kürzlich aufgegeben.

Wie viele Mitglieder haben Sie denn noch und was bietet der Verein an?

Wir sind noch rund 500 Mitglieder, der größte Teil davon ist aber nicht mehr aktiv. Wir haben ein Ganzjahresangebot, das ist schon etwas Besonderes. Im Frühjahr ab März wandern wir regelmäßig, ich würde sagen, im Schnitt so alle 14 Tage in der näheren und auch ferneren Umgebung. Einmal im Monat machen wir eine Nachmittagswanderung in der Nähe. Manchmal sind wir dabei eine Gruppe von zehn, manchmal bis zu 30 Personen. Im Winter unternehmen wir regelmäßig Schneeschuhwanderungen und bieten Skifahren für Kinder und Erwachsene an. Daneben haben wir ganzjährig feste Termine für Fitness- und Skigymnastik und Nordic Walking. Wir haben uns dieses Jahr am Wutöschinger Kinder- und Jugendprogramm beteiligt und richten jedes Jahr zusammen mit Eggingen und Stühlingen einen Skibasar aus. Wir sind ein absolut aktiver Verein mit Mitgliedern aus allen Ortsteilen von Wutöschingen, Lauchringen, Grießen und etlichen anderen Orten.

Zur Person Sonja Göbel (71) ist in Horheim geboren, aufgewachsen und wohnt auch dort. Sie arbeitete bis zu ihrem Ruhestand 2016 als Verwaltungsangestellte bei der Gemeinde Wutöschingen. Zu ihren Aufgaben gehörte auch die Leitung der Volkshochschule und des Kulturrings Wutöschingen. Sonja Göbel ist verheiratet, hat eine Tochter und drei Enkelkinder. Sie ist ehrenamtlich als Lesepatin in der Auwiesenschule Horheim, beim Kulturring und als Schöffin am Landgericht Waldshut tätig. Neben Kegeln und Turnen im Turnverein Schwerzen ist ihr großes Hobby das Wandern, im Winter mit Schneeschuhen, und Nordic Walking. Dies privat und im Verein. Sie ist Gründungsmitglied des Ski- und Wanderclubs Horheim, dem sie sich eng verbunden fühlt. Aktuell ist sie Beisitzerin im Vorstand. Am 16. und 17. September feiert der Ski- und Wanderclub Horheim seinen 50. Geburtstag.

Wie kam es zur Gründung und wie kam es, dass Sie damals dabei waren?

Wolfgang Simon war vor 50 Jahren Lehrer in Horheim. Er leitete die Volkshochschule und brachte den Kindern Skifahren bei. Er regte an, hierfür einen Verein zu gründen. Der damalige Bürgermeister Albicker hat dann gesagt, wenn wir schon einen Verein gründen, dann einen, der auch im Sommer Angebote macht. Am 27. März 1973 war unsere Gründungsversammlung, im Gegensatz zu heute waren wir damals fast alle Horheimer. Ich kam dazu, weil ich als 21-Jährige zu denjenigen gehörte, die bei Simon Skifahren lernen wollte. Ich wurde dann gleich zur Schriftführerin gewählt, es hat geheißen, du bist bei der Gemeinde und kannst Schreibmaschine schreiben. Karl Strittmatter wurde unser erster Vorsitzender. Ich habe über die ganzen 50 Jahre aktiv mitgearbeitet und ich spreche immer von „meinem Verein“, so eng bin ich mit ihm verbunden.

Aus alten Zeiten: Eine Wandergruppe des Ski- und Wanderclubs Horheim 1973 im Rätikon (Schweiz), 5. von links der damalige zweite Vorsitzende Elmar Robold, dessen Sohn Walter Robold der heutige Vorsitzende ist. | Bild: Ski- und Wanderclub Horheim

Was ist für Sie das Schöne beim Wandern im Ski- und Wanderclub Hochrhein?

Wandern im Verein ist ganz anders, als wenn man privat unterwegs ist. Man knüpft Kontakte, Freundschaften entstehen. Man lernt Landschaften kennen, die man sonst nicht kennenlernen würde. Ein Mitglied kennt sich hier aus, das andere dort. Einer weiß das, der andere das. Wir haben zum Beispiel eine Apothekerin, die uns sagen kann, was für eine Pflanze da am Wegrand wächst oder ein Steinmetz kann uns viel über Steine erzählen. Kürzlich wanderten wir im Steina- und Wutachtal, das war ganz toll und ich habe Ecken gesehen, die ich vorher nicht kannte.

Ist Wandern noch eine relativ günstige Sportart?

Ja, kann man sagen. Die Kleidung und Schuhe kann man auch im Alltag tragen. Die Stöcke sind eine einmalige, überschaubare Anschaffung und Verpflegung kann man im Rucksack mitnehmen. Bei uns im Verein heißt es bei den Wanderungen immer, es gilt Rucksackverpflegung. Was allerdings bei uns immer dazu gehört, ist ein Abschlusshock in einem Lokal. Meistens mit Kaffee und Kuchen.

Und Wandern hält doch sicher auch fit...

Und wie. Für die Fitness gibt es nichts Besseres, als in den unterschiedlichen Jahreszeiten zu wandern. „Bewegung, Bewegung, Bewegung“, hat einmal ein Arzt zu mir als die drei Dinge genannt, die mit Blick auf die Gelenke wichtig sind. Ich war auch noch nie in einem Fitnesscenter. Beim Wandern ist man draußen in der Natur und das gibt einem die interessantesten Impulse. Zusätzlich zu unseren Wanderungen im Verein bin ich auch privat unterwegs. Gerade eben bin ich zusammen mit sechs anderen in sechs Tagesetappen von Kitzbühel nach Toblach gewandert, das waren täglich rund zwölf Kilometer und einige Höhenmeter, und das Wetter war super.

Sonja Göbel (links) vom Ski- und Wanderclub Horheim unterhält sich mit unserer Mitarbeiterin Ursula Freudig über das Wandern und die kommenden Jubiläumsfestlichkeiten des Vereins. | Bild: Gerhard Göbel

Haben Sie als passionierte Wanderin ein paar Tipps für Wanderanfänger?

Ich rate jedem, mit Stöcken zu wandern. Man ist trittsicherer und die Arme hängen nicht einfach runter, sondern werden auch beansprucht. Sie sind mittlerweile sehr leicht und können klein zusammengesteckt werden, sodass sie in jeden Rucksack passen. Gut passende Wanderschuhe sind ganz wichtig. Treckingsandalen sind meines Erachtens wenig empfehlenswert. Pausen sollte man immer erst nach etwa zwei Dritteln der Strecke machen, weil man in der Regel danach etwas Zeit braucht, um wieder in die Gänge zu kommen. Es müssen auch keine extremen Touren sein. Wichtig ist, konstant etwas so zu machen, dass es Freude macht. Wir haben viele schöne Wanderwege direkt vor der Haustüre.

Lassen Sie uns noch etwas zurückblicken: Was sind grundlegende Veränderungen in den 50 Jahren, in denen Sie schon in „Ihrem“ Verein wandern?

Wir sind weniger Aktive geworden, und wie in so vielen Vereinen, fehlen uns die jüngeren Leute. Die gehen auch wandern, aber privat oder mit WhatsApp-Gruppen. Unsere Wanderleiterinnen und Wanderleiter geben sich bei der Vorbereitung der Touren viel Mühe und laufen die Route vorher in der Regel ab. Wir sind viel mobiler geworden, bilden Fahrgemeinschaften, um zum Ausgangsort der Wanderungen zu fahren. Es muss im Vergleich zu früher aber mehr geplant werden, vom Parkplatz bis zum Lokal, in dem wir abschließend einkehren. Die Wanderungen sind auch einfacher geworden, früher haben wir mehr anspruchsvolle Bergtouren gemacht. Grundsätzlich ist das Angebot heute viel größer. Das sieht man allein an unserer Programmbroschüre, die wir jedes Jahr herausgeben. Anfangs hatte sie ein paar Seiten, heute hat sie über 50. Die Ausrüstung ist außerdem ganz anders. Die Stöcke sind meistens dabei und die Rucksäcke haben heute Traggestelle zum Durchlüften. Und erst die Kleidung. Ich trug anfangs Kniebundhosen aus Cord oder Helanca und eine karierte Bluse, heute ist Wanderkleidung High-Tech-Kleidung.

Sie glauben fest an die Zukunft des Ski- und Wanderclubs Horheim?

Ja, wir bestehen seit 50 Jahren und können stolz darauf sein, nicht allen ist das gelungen. Auch wenn wir gern mehr jüngere Mitglieder hätten und engagierte, die sich in die Vorstandsarbeit einbringen, läuft es bei uns sehr gut. Wir sind fest im Gemeindeleben verankert und werden beim Jubiläum unsere neue Homepage vorstellen. Aber jetzt hoffe ich erst einmal, dass möglichst viele mit uns unser Jubiläum feiern.