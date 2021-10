von Yvonne Würth

Mit seinem 499. und 500. Konzert und dem 6. und 7. im „Purpur“ Horheim gab der aus Schwerzen stammende Singer-Songwriter Aljosha Konter am Wochenende ein Heimspiel. Beim Konzert waren viele Familienmitglieder anwesend, die beiden kleinen Söhne seiner Cousine, Lennart (5) und Emilio (3), hatten Aljosha Konter mit selbst beschrifteten Fan-T-Shirts gehuldigt.

Für die Auftritte hatte Aljosha Konter seine Setlist mit sehr persönlichen Liedern bestückt. Mit der Liebeserklärung an seine Eltern, Eberhard und Carmen, welche fünf Kinder großgezogen hatten, bedankte sich Aljosha für seine Kindheit. Als Hommage an zwei seiner drei Schwestern, welche ihn mit großgezogen hatten, coverte er „Verlieben, verloren, vergessen, verzeih‘n“ der Schlagerlegende Wolfgang Petry.

Der Wahl-Stuttgarter und sein Studienfreund und Musikerkollegen Philipp Marx aus Isny haben eben erst eine Tour mit zwölf Konzerten in ganz Deutschland auf dem Traktor-Hänger hinter sich gebracht: „Das schönste, wenn man auf Tour ist, ist nicht Geld zu verdienen und bekannter zu werden, sondern tolle Leute zu treffen, ganz arge Gespräche zu führen und später wieder zu treffen. Das macht es für uns aus.“ Gemeinsam verbrachten sie mit den zahlreichen Besuchern zwei unterhaltsame Abende im „Purpur“ Horheim, oder „bezahlten Spaß“, wie Philipp Marx deren Tätigkeit gerne bezeichnet.

Regelmäßig laden Anita und Thomas Althaus jeden Donnerstag zum Kino im „Purpur“ Horheim. Am 23. Oktober spielt Simon Kempston, am 6. November Eric Brombacher, am 13. November Sameday Records und am 20. November kommen die Impronauten ins Purpur Horheim. Informationen zum Programm gibt es im Internet (www.purpur-horheim.de).

Beim Konzert am Freitagabend brachten die beiden das Publikum so in Stimmung, dass es gleich mehrere Zugaben verlangte und auch begeistert mitsang, darunter den bekannten Text des Gedichts von Friedrich Schiller, den Ludwig van Beethoven in der 9. Sinfonie vertont hatte, oder Nenas „Irgendwie, irgendwo, irgendwann“. Beide Stücke waren mit eigenen Melodien unterlegt und so sorgte Aljosha Konter für ein „Wir“-Gefühl. Schließlich kam er mit seiner Idol-Band, den Ärzten, zur nicht ganz ernst gemeinten Erkenntnis: „Wenn alle Männer Mädchen wären, wär die Welt perfekter“.

„Ein Leben lang leben, um Liebe zu geben“: Das Leben stand im Zentrum des ersten Titels der Setlist. „Ihr habt uns vermisst und das ist gut so“, sagte der Sänger. Aljosha Konter sprach beim Lied „Wir sind wieder hier“ über die Freude, nach der Corona-Pause endlich wieder wie gewohnt Freunde zu treffen und alle Dinge zu genießen, die das Leben lebenswert machen. Den ganzen Frust und Ärger mittels wüster Beschimpfungen von der Seele zu singen, erlaubte er sich großzügig. Dass er statt Pforzheim einen wohlklingenderen Städtenamen einsetzte, störte das begeistert mitklatschende Publikum beim neuen Song „Träume von Paris“ überhaupt nicht.

Gleich zwei Konzerte in seiner alten Heimat gab der aus Schwerzen stammende Singer-Songwriter Aljosha Konter (links) im Kulturlokal „Purpur“ Horheim. | Bild: Yvonne Würth

Als Heimatgruß aus dem Allgäu hatte Philipp Marx eigene Titel mitgebracht und bezauberte mit seiner Stimme und seinem Humor. Schwermütig wurde er bei „Ritsch-Ratsch“ oder den Balladen von Bibi Blocksberg und dem „Depp“ und machte damit Lust auf sein eigenes erstes Album.